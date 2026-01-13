Reforços e blindar o elenco: como Crespo tenta recuperar o São Paulo em meio ao caos

Se o ano de 2025 terminou péssimo, o de 2026 não parece ter mudado até o momento. Em meio a uma enorme crise política, o São Paulo iniciou a temporada dentro de campo com uma derrota para o Mirassol, pelo Paulistão, o que deixou elenco e torcedores com muitas dúvidas e receios em relação ao restante da temporada.

Um dos líderes do grupo, o atacante Luciano desabafou ao dizer que "este ano será mais difícil" e pediu para que os torcedores não abandonem o time, enquanto a missão do técnico Hernán Crespo é cada vez mais desafiadora: treinar e montar uma equipe que precisa de reposições, monitorar a recuperação de lesionados, cobrar e, é claro, pedir contratações para tentar que a situação neste início seja mais leve.

O Tricolor já perdeu Dinnenno, Maílton, Erick, Luis Gustavo, Rigoni e Patryck Lanza. O meia Oscar está discutindo sua rescisão contratual, enquanto Rodriguinho negocia com o RB Bragantino. Nesta janela de transferências, que fica aberta até o dia 3 de março, a diretoria precisa driblar a crise política e buscar peças para ao menos repor as perdas que teve até aqui.

– Temos que tentar reforçar com cinco, seis jogadores. Por número. Precisamos. Por enquanto, continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo, jogar no Morumbis, aqui estamos todos juntos. É difícil demais. Então, a ideia é estar todos juntos, colocar a cara, fazer o melhor possível para tentar passar neste ano o melhor possível, porque vai ser muito difícil. Muito difícil – declarou o treinador, após a derrota na estreia do Estadual.

Nas últimas semanas, o São Paulo vem encarando uma das maiores crises políticas de sua história, com investigações policiais num momento em que o presidente Julio Casares busca se defender de acusações na tentativa de não perder o cargo em um processo de impeachment.

Crespo, mais uma vez, tenta "fazer o meio-campo" para que os fatos externos não interfiram diretamente no desempenho do time dentro de campo. O argentino sabe que é difícil e garantiu que vai lutar para blindar o elenco o máximo que puder.

– É um momento delicado. Acredito na Justiça, a Polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados, eu acompanho com confiança, pensando que até prova contrária todos são inocentes. A situação como falei é muito sensível, muito difícil, mas aqui todo mundo está tentando ajudar. Colocando a cara, trabalhando todo dia, para melhorar a situaçã – garantiu o treinador.

– O mesmo falo para o grupo inteiro, todos sabem. Os atletas têm que estar blindados, é um problema que deve ficar fora. É difícil? Muito difícil, mas a situação é essa. Já falei muitas vezes, preferia ter a idade para vir ao São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Estou aqui e vamos trabalhar para sair de uma situação muito difícil e delicada. O que podemos controlar, é blindar e proteger o grupo que trabalha dia a dia para tentar fazer o melhor – completou Crespo.

Após perder por 3 a 0 na estreia, o São Paulo volta a campo na quinta-feira (15) para recebrr o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília), no Morumbis, em seu reencontro com a torcida.