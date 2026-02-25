São Paulo leva vantagem no duelo contra o Coritiba; confira os números

Após quase três anos, Coritiba e São Paulo voltam a se encontrar pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (25), a partir das 19h30 (de Brasília), os times se enfrentam no Couto Pereira pela quarta rodada da competição. O Lance! analisou alguns números dentro do retrospecto das equipes.

As equipes se enfrentaram pela última vez pela 22ª rodada do Brasileirão de 2023, com vitória do Tricolor por 2 a 1. Luciano e Alan Franco marcaram para o Tricolor, enquanto Slimani balançou as redes do Coxa.

De acordo com dados do Sofascore, Coritiba e São Paulose enfrentaram 57 vezes ao longo da história. O retrospecto aponta vantagem tricolor, com 24 vitórias do São Paulo, contra 15 do Coritiba, além de 18 empates. No qual diz respeito a gols, novamente com superioridade paulista, são 87 marcados pelo São Paulo diante de 72 do time paranaense.

A vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, no último sábado (21), pelas quartas de final do Paulistão, aumentou a sequência positiva de jogos do time sob o comando de Hernán Crespo, que chegou ao clube em julho do ano passado. São sete jogos sem perder nesta temporada de 2026 e um gás a mais antes de disputar a semifinal do Estadual, que acontece neste final de semana.

Crespo deve ter time alternativo

Hernán Crespo não pretende ter força máxima diante ao Coritiba. De olho na decisão do final de semana, algumas mudanças são esperadas.

Alan Franco marcou no último encontro das equipes (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

O Tricolor não contará com Alisson, Danielzinho e Lucca. Alisson enfrenta uma virose, enquanto Danielzinho apresentou desgaste físico elevado. Lucca, opção no setor ofensivo, trata dores na coxa esquerda. Na formação, mais mudanças são esperadas.

Veja provável escalação do São Paulo

Um possível time do São Paulo pode ser formado por Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.