Os times paulistas vivem uma situação que os clubes de outros estados não viverão na temporada que está começando. Como conciliar a disputa do Estadual com o Brasileiro?

E por que a situação é diferente (e pior) para os paulistas do que para os outros? Porque a nova fórmula do Paulistão é ainda mais traiçoeira do que a anterior, que já era dura para os grandes. Neste novo formato, que tenta imitar a Liga dos Campeões, qualquer vacilo tira a chance de um grande ir para a fase final. E a possibilidade até de um rebaixamento aumenta significativamente.

Assim, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo não podem fazer como fazem times de outros estados e levar a competição em banho-maria até a fase final. Todos os grandes se enfrentam entre si na primeira fase, o que só por isso já deixa o campeonato mais difícil para eles e mais fácil para os pequenos, que terão tabelas maiores.

Dito isso, como entra cada um dos grandes para a disputa?

Corinthians

Atual campeão paulista e da Copa do Brasil, o clube tenta se livrar da ameaça de transferban para tentar contratar. Mas o transferban sofrido acabou fazendo com que o clube não se livrasse de ninguém do elenco, portanto a base foi mantida o que é algo relevante.

O Corinthians entra na competição sem obrigação de vencer e pensando, mas com elenco que deve brigar.

Palmeiras

Curiosamente, o mais poderoso entre os paulistas é o que entra mais pressionado para conquistar o título. O decepcionante ano de 2025 fez com que Abel Ferreira perdesse moral com a torcida, que

quer ver o time competitivo desde o começo. O discurso de Abel em 2025 de preferir "ganhar coisas maiores do que o Paulista" quando foi derrotado pelo Corinthians não serve este ano. A boa notícia é que o elenco é disparado o melhor entre os quatro. Favorito para a conquista.

Santos

Sabe-se lá como, o clube se reforçou ainda mais para esta temporada trazendo de volta Gabigol. Os maldosos dizem que é o ataque "se": se Neymar voltar a jogar bem, se Gabigol voltar a jogar bem,

pode dar certo. Mas há quanto tempo estes jogadores estão devendo?

São Paulo

O elenco é limitadíssimo e o time está abandonado à própria sorte pela diretoria, que tenta salvar sua própria pele depois de inúmeras denúncias de corrupção. Assim, os comandados de Hernan Crespo entram no campeonato evitando uma tragédia. Reforços? poucos. Esperança? a volta de Lucas e Calleri, que desfalcaram o time na temporada passada inteira.

