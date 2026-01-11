Crespo desabafa sobre crise no São Paulo e é direto: 'Não morreu'

Após a derrota do São Paulo contra o Mirassol, por 3 a 0, na estreia do Campeonato Paulista e em um momento político extremamente conturbado, a coletiva de imprensa de Hernán Crespo foi guiada totalmente por assuntos relacionados ao momento complicado do clube e o reflexo que isso causa em campo e com a torcida.

O argentino evitou cravar um posicionamento sobre o momento político do time, alegando que confia na justiça. Além das investigações policiais que cercam nomes como Julio Casares, o presidente também passará por um processo de impeachment na próxima sexta-feira, dia 16 de janeiro.

- Depois, no aspecto político não quero entrar, é um momento muito sensível. Tenho obrigação de cuidar e proteger do time e São Paulo. No fim do dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Meu trabalho é tentar proteger o time, o São Paulo, sabendo perfeitamente que falo com a diretoria que precisamos de reforços, porque foram embora muitos jogadores e não temos modo de pensar que com poucos atletas enfrentar toda a temporada. A diretoria sabe, está trabalhando nisso. Temos que nas nossas possibilidades tentar reforços para ajudar o time. A situação é difícil, todo mundo sabe - disse.

- Como falei antes, é um momento delicado. Acredito na Justiça, está trabalhando, a Polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados, eu acompanho com confiança, pensando que até prova contrária todos são inocentes. A situação como falei é muito sensível, muito difícil, mas aqui todo mundo está tentando ajudar. Colocando a cara, trabalhando todo dia, para melhorar a situação. O mesmo falo para o grupo inteiro, todos sabem. Os atletas têm que estar blindados, é um problema que deve ficar fora. É difícil? Muito difícil, mas a situação é essa - completou.

Crespo abriu o jogo sobre momento do São Paulo (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Crespo dá forte declaração

Ao ser questionado sobre a pressão que isso causa na torcida, Hernán Crespo foi direto. Para ele, o time não estaria abandonado e confia no trabalho.

- Como falei, São Paulo é maior do que todos nós. São Paulo não está abandonado, São Paulo não morreu. Parece que estava um defunto ali. Não acontece nada, é um momento sensível, claro. É difícil? Muito difícil, mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Não é todo mundo ruim aqui. Temos gente honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar o São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra - completou.

O time joga na quinta-feira, dia 15 de janeiro, contra o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília). Será a estreia do Tricolor no Morumbis. Porém, na sexta-feira, o clima político deve esquentar mais ainda. Na parte da noite, o Conselho Deliberativo votará o impeachment do presidente Julio Casares.