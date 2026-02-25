Cauly revela bastidores do pênalti em vitória do São Paulo

Cauly foi o nome da vitória do São Paulo após converter o pênalti contra o Coritiba. Pela quarta rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu por 1 a 0 e chegou a dez pontos. Após o jogo, em entrevista ao Amazon Prime, explicou o que esteve por trás da decisão de quem bateria. Nas suas palavras, teve influência da comissão técnica.

- Sobre a cobrança, foi uma decisão da comissão técnica. Ontem a gente treinou bastante, eu estava confiante. Nos treinos, as batidas estavam saindo bem. Ontem mesmo bati forte, foi pesado, mas hoje o goleiro caiu para o outro lado e fui feliz na finalização. O mais importante é ter ajudado a equipe - disse.

Cauly chegou como reforço recentemente e fez seu primeiro jogo como titular. Hernán Crespo foi a campo com um elenco mais alternativo, pensando em poupar atletas para a decisão contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulista, que acontece no domingo. O atleta comemorou o resultado.

- Fico muito feliz, sensação incrível, sabemos a dificuldade de jogar fora de casa, fico feliz em ter tido a oportunidade de começar entre os titulares e colaborar com um gol - completou.

Cauly quem abriu o placar (Foto: Eduardo Somer/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br>

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Couto Pereira.

Com o resultado, o Tricolor assume provisoriamente a liderança da competição, somando dez pontos. Já o Coxa permanece na 11ª colocação, com quatro. A equipe comandada por Hernán Crespo chega a oito jogos de invencibilidade na temporada. No Brasileirão, também não perdeu nenhuma rodada.