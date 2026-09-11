O São Paulo foi multado pela Conmebol em R$ 117,4 mil por ocorrências registradas nos dois jogos contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Ao todo, o clube terá que pagar US$ 23 mil, valor que será descontado de receitas referentes aos direitos de transmissão repassadas pela confederação ao Tricolor. As decisões não são passíveis de recurso.

As informações foram divulgadas pelo GE e posteriormente confirmadas pela equipe de apuração do Lance!

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O que aconteceu no confronto entre São Paulo e Bolívar

Punição no jogo de ida

A primeira punição ocorreu na partida de ida, disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz. Na ocasião, São Paulo e Bolívar empataram em 1 a 1. O clube brasileiro foi enquadrado nos artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da competição: falhas no cumprimento dos horários estabelecidos pela organização antes do apito inicial.

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O clube atrasou a execução das rotinas obrigatórias da Conmebol para o início do evento, como o posicionamento correto no gramado e o fim das atividades de aquecimento no tempo limite. Pela infração, o São Paulo recebeu uma multa de US$ 12 mil, aproximadamente R$ 61,2 mil na cotação atual.

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Jogo de ida entre São Paulo e Bolívar terminou empatado em 1 a 1 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Punição no jogo de volta

Já no jogo de volta, disputado no Morumbis no dia 18 de agosto, o São Paulo venceu o Bolívar por 3 a 1 e garantiu a classificação. No entanto, o clube também foi punido por duas ocorrências registradas durante a partida. A primeira delas rendeu uma multa de US$ 8 mil, cerca de pouco mais de R$ 40 mil na cotação atual, por infração ao artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol. A punição está relacionada ao uso de pirotecnia nas arquibancadas do Morumbis.

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A segunda multa foi de US$ 3 mil, aproximadamente R$ 15 mil, por infrações aos artigos 23 e 26 do Regulamento de Segurança da Conmebol. Os dispositivos abordam o uso proibido de pirotecnia e o comportamento dos torcedores dentro do estádio.

Somadas, as três punições chegam a US$ 23 mil, o equivalente a cerca de R$ 117,4 mil na cotação utilizada. O valor será abatido das receitas que o São Paulo teria a receber da Conmebol referentes aos direitos de transmissão.

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