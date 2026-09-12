O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras neste sábado (12), no Nubank Parque, e chegou a uma marca incômoda de sete derrotas consecutivas no clássico. Apesar do resultado adverso, o zagueiro Rafael Tolói, capitão da equipe na partida, elogiou a postura do time reserva e apontou a expulsão do zagueiro Osório, aos 39 minutos da primeira etapa, como o fator determinante para o tropeço.

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- Acho que não compromete pela atituade da equipe, primeiro jogo que jogamos juntos e porque demonstramos no dia a dia que todos podem jogar. A gente vinha bem, perdemos um jogador e depois ficou difícil. Mesmo assim tentamos, teve o gol do final do primeiro tempo que talvez poderíamos evitar, agora é pensar no jogo de terça-feira - afirmou o zagueiro após a partida.

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O tricolor volta a campo nesta terça-feira (15), no Morumbis, para enfrentar o Boca Juniors pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Como perdeu o duelo de ida por 1 a 0 na Bombonera, o São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto às semifinais. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para a disputa por pênaltis.

Pensando no confronto decisivo, Toloi destacou a força do elenco nos momentos sob pressão e garantiu que o revés no Choque-Rei não abala a confiança do grupo.

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- Acho que a gente vem em uma crescente, fazendo bons jogos, vínhamos em vitórias no Brasileiro, fizemos um bom jogo na Argentina, hoje jogamos de igual para igual. São Paulo é imenso e nas decisões cresce ainda mais. Vamos chegar preparados - afurmou o zagueiro.

Situação do São Paulo no Brasileirão

Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo não pontuou e segue estacionado nos 33 pontos, ocupando a 10ª colocação. O tricolor corre o risco de perder posições até o término da 27ª rodada, já que Santos, Vitória, Corinthians e Botafogo ainda entram em campo no fim de semana.

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Rafael Tolói contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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