O São Paulo tem o seu primeiro desfalque confirmado para a partida contra o Internacional, marcada para o próximo sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (12), no Nubank Parque, e terá de cumprir suspensão automática.

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Titular no clássico, o meio-campista estava pendurado e foi advertido logo aos 12 minutos da primeira etapa. Pablo Maia parou uma transição ofensiva Alviverde com falta ao puxar Jhon Arias, sendo o primeiro jogador amarelado do confronto. Com a advertência, o camisa 29 está fora dos planos da comissão técnica para o embate diante do clube colorado em Porto Alegre.

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Com o cartão, o meio-campista, que estava pendurado para o clássico, terá de cumprir suspensão automática e será desfalque diante do Internacional.

Por outro lado, o departamento físico são-paulino segue com alguns jogadores. O meia Lucca e o volante Bobadilla continuam no processo de transição física nos gramados do CT da Barra Funda. Já o atacante Lucas Moura segue em tratamento após sofrer ruptura total do tendão, enquanto o lateral-direito Aurélio Buta é reavaliado por conta de dores no joelho.

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Pablo Maia durante o clássico contra o Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3015176

Situação do São Paulo no Brasileirão

Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo não pontuou e permanece estacionado nos 33 pontos, ocupando a 10ª colocação da Série A. A equipe tricolor corre o risco de perder posições até o término da 27ª rodada, uma vez que Santos, Vitória, Corinthians e Botafogo ainda entram em campo no decorrer do fim de semana.

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