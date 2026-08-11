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Entre altitude, estreias e redenção, São Paulo deixa decisão aberta

Tricolor leva decisão para o Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/08/2026 06:50
Atualizado há 3 minutos
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Dorival no comando do São Paulo
Dorival Júnior em empate (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

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O empate por 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, deixou o São Paulo em uma situação equilibrada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em uma partida condicionada pela altitude e pela pressão do adversário, o Tricolor conseguiu abrir vantagem, sofreu o empate no segundo tempo e terminou a partida com um resultado que mantém a classificação em aberto.

Mais do que o placar, porém, o confronto serviu para apresentar algumas respostas individuais, principalmente nas estreias de Iago Borduchi, Domingos Duarte e Newton, além de recolocar Arboleda no centro da discussão após seu retorno ao time.

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Estreias dão sinais positivos ao São Paulo

Entre os principais pontos positivos da partida estiveram justamente os jogadores que fizeram suas primeiras aparições pelo São Paulo. Iago Borduchi teve uma estreia participativa. O lateral foi responsável pela assistência para o gol de Arboleda, em uma cobrança de escanteio precisa, e também registrou uma grande chance criada e um passe decisivo.

Nos passes, Iago acertou 9 de 11 tentativas, com 82% de aproveitamento. No campo de ataque, foram 7 passes certos em nove tentativas, 78%, além de ter acertado o único lançamento longo que tentou. Também buscou o jogo pelos lados e terminou com quatro cruzamentos, sendo um deles certo.

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Mais do que os números, a atuação chamou atenção pela segurança. Em seu primeiro jogo pelo clube, Iago conseguiu participar diretamente de um gol e mostrou uma alternativa pelo lado esquerdo que o São Paulo não vinha encontrando com frequência. A cobrança que originou o gol de Arboleda foi, inclusive, uma das principais ações ofensivas da equipe na partida.

Arboleda comemora gol em Bolívar x São Paulo
Arboleda comemora gol em Bolívar x São Paulo (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

Domingos Duarte também apresentou uma estreia positiva. O zagueiro terminou o jogo com 14 contribuições defensivas, sendo nove cortes, seis recuperações, duas interceptações e dois desarmes, além de ter vencido dois dos quatro duelos aéreos disputados. Em uma partida na qual o Bolívar tentou explorar constantemente a área e os cruzamentos, o português teve participação importante para conter as investidas do adversário. Diferente do Bolívar, que apresentou uma série de problemas na marcação, Domingos Duarte teve uma participação mais efetiva nesse quesito também.

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O zagueiro também apareceu em momentos importantes do primeiro tempo, principalmente nas jogadas envolvendo Cauteruccio e Asprilla, que são destaques do time boliviano. Ainda que tenha participado do lance que originou o gol de empate, ao afastar parcialmente a bola, sua estreia apresentou mais pontos positivos do que negativos e oferece ao técnico Dorival Júnior uma nova opção para o setor. Um dos zagueiros mais altos e uma das contratações mais comentadas, mostrou saber competir.

Outro jogador que deixou uma impressão interessante foi Newton. O volante teve uma função bastante defensiva em La Paz e, em determinados momentos, chegou a completar a linha de zagueiros para proteger a área. Terminou com sete ações defensivas, quatro interceptações e duas recuperações de bola. Também venceu dois dos três duelos pelo chão e os dois duelos aéreos que disputou.

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A atuação reforça a possibilidade de Newton ser utilizado em uma função mais versátil. No começo do jogo, se apresentou até como um zagueiro - função que era bastante vista com Martín Anselmi no Botafogo.

Arboleda e um gol importante no processo de retorno

Ainda contestado pela torcida, Arboleda marcou um importante gol em seu processo de retorno ao São Paulo. Titular novamente, aproveitou a cobrança de escanteio de Iago, subiu mais que a marcação e cabeceou para abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo.

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O gol ganhou um peso diferente pelo contexto vivido pelo equatoriano. Depois de quatro meses afastado e de todo o episódio que envolveu sua viagem ao Equador sem autorização do clube, Arboleda voltou a ser utilizado por Dorival Júnior e rapidamente recuperou espaço entre os titulares.

Em La Paz, apareceu justamente em uma das situações em que o São Paulo mais precisava de um jogador de sua posição: a bola aérea, que foi o grande problema na derrota contra o Grêmio, na última semana.

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São Paulo aposta no Morumbis

O resultado em La Paz mantém o confronto completamente aberto. O São Paulo precisa vencer no Morumbis para avançar diretamente às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota elimina o Tricolor.

Por isso, apesar de não ter conseguido voltar da Bolívia com a vitória, o resultado pode ser considerado interessante dentro das circunstâncias da partida. O São Paulo enfrentou uma equipe acostumada a jogar em mais de 3,6 mil metros de altitude.

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No Morumbis, o São Paulo não terá a altitude como adversária e contará com o apoio da torcida, após meses longe. A classificação, portanto, passa pelo aproveitamento do mando de campo. Uma vitória simples coloca o São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana. O jogo será no dia 18 de agosto.

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