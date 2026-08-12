Elenco do São Paulo vira a chave e define duelo contra o Coritiba como 'final' Atletas do Tricolor ressaltaram a importância do confronto para melhorar o cenário no Brasileirão

Após o empate por 1 a 1 diante do Bolívar, fora de casa, pela Sul-Americana, o elenco do São Paulo volta as atenções para o confronto com o Coritiba, em casa, pelo Brasileirão. A partida deste sábado (15) tem caráter decisivo para o Tricolor, que vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer na temporada e se aproximou da zona de rebaixamento na liga nacional, onde não triunfa há oito rodadas.

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Para o elenco são-paulino, o confronto terá um caráter de "final". Calleri, Bobadilla e Domingos Duarte, estreante no jogo de terça-feira, declararam após a partida contra o Bolívar a necessidade de virar a chave e projetam um duelo com casa cheia no Morumbis. O camisa 9 do São Paulo foi enfático ao afirmar que a equipe "está devendo" ao torcedor.

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- Agora é virar a chave. Contra o Coritiba é em casa, com nossa gente, e eu sei que o torcedor vai estar nos apoiando sábado. Repito: estamos em dívida. Eu sei que a reclamação é válida de todo mundo e a gente vai demonstrar que a gente é homem e vamos tirar o São Paulo da situação que está - disse Calleri, que avaliou como positivo o desempenho em La Paz e maois um fator motivador para o confronto no fim de semana.

- Eu acho que o torcedor tem que ficar feliz, porque hoje a gente conseguiu um bom empate. Eu falo sempre o mesmo, tira esse jogo daqui [La Paz] porque é um jogo completamente diferente do que a gente joga normalmente, e a gente tem que fazer o melhor sábado contra o Coritiba. Temos que ganhar, é nossa casa, voltamos ao Morumbi, que é muito importante para nós. Eu acho que o torcedor vai estar com nós e vamos dar a vitória para eles - disse o centroavante.

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O meio-campista Bobadilla também destacou a importância de vencer o confronto do fim de semana e colocar fim à sequência de jejum do São Paulo. O meia voltou a ser titular após perder um jogo por desgaste físico e entrar no segundo tempo diante do Grêmio, na última partida do Brasileiro.

- A gente está muito ciente de que não vem ganhando há muitos jogos, então, começando sábado no Morumbis, com nossa torcida, queremos voltar a vencer no Brasileirão, que é o mais importante. E depois decidir na terça-feira - disse Bobadilla.

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Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo, entreou pelo Tricolor. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Estreia a alerta ligado para o São Paulo

Diante do Bolívar, o zagueiro Domingos Duarte fez sua estreia pelo São Paulo. O jogador chegou livre no mercado após quatro anos atuando pelo Getafe e ainda precisou aguardar o fim do transfer ban para ser inscrito pelo Tricolor. O zagueiro português avaliou bem sua estreia e a partida da equipe e ponderou as condições impostas pela altitude de La Paz.

- Tinha muita vontade de fazer a minha estreia, estou muito feliz de estar aqui. É verdade que esse não era o cenário ideal para jogar, mas estou preparado e estamos preparados para todos os cenários. Mostramos que competimos contra qualquer coisa, acho que foi um grande esforço de todos e estamos de parabéns por isso - disse Duarte, que também ligou o alerta para a importância da partida contra o Coritiba.

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- É uma final pra nós. Ainda mais em nossa casa, que temos que ganhar. Temos o apoio da nossa torcida e temos muita vontade de dar uma alegria a toda a gente - completou.

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