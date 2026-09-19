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Calleri de volta e nova estreia no São Paulo; veja escalação

A bola irá rolar às 21h deste sábado (19) no Morumbis

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/09/2026 20:05
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Calleri está de volta ao time titular do Tricolor (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Calleri está de volta ao time titular do Tricolor (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O São Paulo está escalado para o confronto contra o Inter, neste sábado (19), às 21h (de Brasília). A partida no Morumbis é de grande importância para o Tricolor, que, diante de mais de 55 mil torcedores, foi eliminado da Sul-Americana pelo Boca Juniors na última terça-feira (15).

O Tricolor busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e sonhar com uma possível classificação direta à Libertadores. Enquanto os Colorados querem sair da zona de rebaixamento e alcançar 31 pontos no campeonato.

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Escalação do São Paulo para jogo contra o Inter

O reforço do clube paulista para este confronto tem nome e sobrenome: Jonathan Calleri. O atacante não esteve presente na eliminação contra o Boca Juniors por receber o terceiro cartão amarelo no jogo de ida contra os argentinos. O São Paulo entra em campo com: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima e Iago; Djhordney, Marcos Antônio, Artur e Luciano; Calleri.

A partida de hoje conta com a estreia de Pedro Lima, lateral-direito de 20 anos que chega de contrato de empréstimo do Wolves até julho de 2027. O defensor chega para disputar posição com Lucas Ramon.

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Escalação do São Paulo conta com retorno de Calleri contra o Inter (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)
Escalação do São Paulo conta com retorno de Calleri contra o Inter (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Como chegam os rivais para o jogo

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Eliminado da Sul-Americana, o São Paulo agora disputa apenas o Brasileirão até o fim da temporada de 2026. O Tricolor foi eliminado após empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors em casa. Na partida de ida, os argentinos venceram por 1 a 0.

Por sua vez, o rival do sul foi eliminado na fase mais recente da Copa do Brasil pelo seu maior adversário, o Grêmio. Com isso, o Internacional também disputa apenas o Campeonato Brasileiro até o encerramento da temporada.

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