O São Paulo viveu um de seus dias mais importantes dos últimos tempos quando, em votação no Conselho Deliberativo, Julio Casares foi retirado do cargo de presidente.

Assumiu o poder seu vice Harry Massis prometendo pacificar o clube. A torcida sentiu o sopro de renovação, embora o novo mandatário tenha sido, desde sempre, vice de Casares. Mas vá lá… depois de um episódio tão marcante, é compreensível que acenda uma luz de esperança em dias melhores.

Em seu primeiro pronunciamento, o novo presidente disse que vai tomar pé da situação do clube (estranho, considerando que ele sempre esteve lá) para então tomar atitudes. No dia seguinte, visitou os jogadores no CT. Nesta segunda-feira foi à Federação Paulista de Futebol conversar com o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro de Bastos.

Harry Massis Junior, presidente em exercício do São Paulo, durante votação do impeachment de Julio Casares (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Olhar para o futebol

A torcida aguarda por suas ações no departamento de futebol, mais do que em qualquer outra área. Hernan Crespo fez coro a esta demanda na entrevista coletiva depois do empate no clássico contra o Corinthians. "Olhem para o futebol", disse o treinador.

Massis tem a missão de levar o São Paulo sem riscos até o fim do ano, mesmo com orçamento apertado e capacidade limitadíssima de investimento. Isso não pode significar enfraquecer o elenco e fortalecer rivais. Falo, claro, de uma possível negociação de Alisson com o Corinthians. Se efetivada, seria um péssimo cartão de visitas da nova direção.

A troca com o Flamengo de Marcos Antonio por Allan é outra que pegaria muito mal na torcida, a não ser que exista uma compensação financeira muito relevante.

Para esquecer Casares

No meio disso tudo surge a informação de que Rui Costa, a única figura restante do departamento de futebol, pode ser demitido. Parece uma daquelas barbeiragens iniciais que podem custar caro.

A torcida do São Paulo exige mudanças muito mais profundas do que apenas a saída de Julio Casares. Por outro lado, decisões erradas que afetam diretamente o departamento de futebol e o time em campo não podem ser feitas sem enorme reflexão. Massis não pode chegar ao cúmulo de fazer a torcida ter saudade de Casares.

