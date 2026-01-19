Corinthians descarta troca por Alisson e negocia empréstimo com o São Paulo
Timão mantém interesse no meia para a temporada de 2026
O Corinthians mudou a estratégia na negociação para contratar Alisson, volante do São Paulo. Anteriormente, a diretoria pensou em oferecer atletas para uma troca, mas desistiu após resistência do Tricolor e uma avaliação do atual elenco do Timão.
Inicialmente, o Tricolor pediu Raniele em uma troca pelo atleta, proposta que não agradou à diretoria do Timão. A comissão técnica do Corinthians não quer se desfazer de jogadores por contar com um elenco enxuto, enquanto o São Paulo não tem interesse em atletas do clube alvinegro.
Diante disso, as diretorias passaram a discutir um empréstimo. O volante tem contrato com o Tricolor até o final de 2027, mas não vem sendo utilizado por Crespo. O treinador, inclusive, não se opõe a negociar Alisson para o restante da temporada. Há conversas em andamento entre as diretorias.
O meia é um pedido de Dorival Júnior para repor a saída de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro. Alisson trabalhou com o treinador no São Paulo, em 2023, na temporada que o Tricolor conquistou a Copa do Brasil
- Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrillo e Martinez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar. Gosto sim do Alisson, mas quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians. Até porque eu preciso de reforços, e não perder jogadores no caminho - disse o treinador após o empate contra o São Paulo.
Números de Alisson pelo São Paulo
- 188 jogos
- 8 gols
- 12 assistências
- 2 títulos: Copa do Brasil (2023); Supercopa do Brasil (2024)
