O volante Alisson, atualmente emprestado ao Fluminense, usou as redes sociais para se manifestar logo após o São Paulo anunciar a demissão do técnico Hernán Crespo nesta segunda-feira (9). A publicação foi interpretada como uma indireta ao treinador argentino.

Em uma mensagem publicada poucos minutos depois da confirmação oficial da saída do comandante, o jogador afirmou que raramente se posiciona nas redes, mas que decidiu se manifestar diante do momento.

— Não mexo em rede social. Mas hoje é um dia totalmente diferente. Deus nunca dorme, a verdade sempre aparece. Caráter pra mim nunca se negocia. Vida que segue e tenho certeza de que, quando você faz o certo, a vida mostra. A verdade ninguém fala, estranho. Infelizmente não ganhamos o título, mas coisas boas com pessoas boas não tem como dar errado.

Relação desgastada no São Paulo

Alisson perdeu espaço no elenco do São Paulo ao longo desta temporada após uma negociação envolvendo o Corinthians. O volante começou o ano como titular, mas acabou demonstrando interesse em defender o rival e trabalhar novamente com o técnico Dorival Júnior.

Diante da situação, Crespo optou por retirar o jogador das listas de relacionados, alegando que o atleta não estava totalmente focado no projeto do clube enquanto as conversas de transferência estavam em andamento.

A negociação chegou a avançar a ponto de o volante ir até o CT do Corinthians, mas o acordo acabou sendo cancelado de última hora porque o clube alvinegro não conseguiu cumprir uma exigência financeira feita pelo São Paulo.

Após o episódio, o clima entre Alisson e o Tricolor ficou desgastado. O jogador chegou a ser alvo de críticas da torcida e até de protestos no entorno do CT.

Saída e chegada ao Fluminense

Mesmo voltando a treinar com o grupo, o volante continuou fora dos planos da comissão técnica e da diretoria. O São Paulo inicialmente buscava negociá-lo, mas chegou a considerar a permanência do atleta após não encontrar interessados.

A situação mudou quando o Fluminense demonstrou interesse após o fechamento da janela internacional. O Tricolor carioca acertou a contratação de Alisson por empréstimo, encerrando a passagem do volante pelo clube paulista neste momento.

