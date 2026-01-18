Com brilho de Bidon, Corinthians arranca empate no fim contra o São Paulo
Timão buscou o empate no final da partida
Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1, neste domingo (18), na Neo Química Arena, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Tapia abriu o placar para o Tricolor, mas no apagar das luzes, Breno Bidon empatou
O atacante chileno chegou ao segundo gol contra o Corinthians desde que estreou pelo São Paulo. Empurrado pela Fiel, o Timão sofreu para criar oportunidades ao longo da partida, o que enervou a Fiel. No final, Breno Bidon marcou pela primeira vez na temporada.
Como foi o jogo?
Os minutos iniciais foram de blitz do Corinthians. Com uma marcação alta, os mandantes sufocaram o São Paulo no campo de ataque e colecionaram boas oportunidades. Matheus Bidu, de falta, obrigou Rafael a fazer boa defesa. Pouco depois, Yuri Alberto aproveitou erro de Arboleda, cabeceou na pequena área, mas a finalização foi por cima do travessão.
O camisa 9 foi o jogador mais acionado no Timão. André lançou Yuri Alberto em contra-ataque, que chutou cruzado para a defesa de Rafael. Perto do fim da etapa inicial, o São Paulo equilibrou o domínio da posse de bola. Após boa troca de passes, Danielzinho cruzou na medida para Tapia, na primeira finalização do Tricolor, cabecear entre os marcadores e abrir o placar.
Após o gol, o São Paulo adotou uma postura cautelosa, enquanto o Corinthians se lançou ao ataque. Kayke e Matheuzinho desperdiçaram boas chances para empatar e o primeiro tempo acabou com vantagem mínima para o Tricolor.
Aos oito minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou perto de empatar ao usar uma de suas principais armas: a bola parada. Após escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola desviou em Maik e por pouco não enganou Rafael, que se esticou para defender.
O Timão cedeu ao nervosismo, passou a errar muitos passes, e teve dificuldades na segunda etapa. A melhores chances vieram após lançamentos na área. Em um deles, Matheus Bidu cruzou, Pedro Raul cabeceou, mas a bola foi para fora.
O resultado parecia consolidado quando brilhou a estrela de Breno Bidon. Aos 44 minutos, o meia tabelou com Pedro Raul e marcou o gol de empate. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a quatro pontos no Paulistão.
O que vem por aí?
As equipes voltam a campo no meio da próxima semana. Na quarta-feira (21), o São Paulo enfrenta a Portuguesa, às 19h30 (de Brasília), no MorumBis, pela quarta rodada do Paulistão. No dia seguinte, o Corinthians duela contra o Santos, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 X 1 SÃO PAULO
CAMPEONATO PAULISTA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
🟨 Árbitro: João Vitor Gobi;
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Leandro Matos Feitosa;
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda.
🟨 Cartões amarelos: Wendell (SPO); André (COR); Marcos Antônio (SPO); Yuri Alberto (COR); Carrillo (COR); Rafael (SPO); Luciano (SPO)
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gol: Tapia (37'/1ºT) (1-0); Breno Bidon (44'/2ºT) (1-1)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), André (Pedro Raul), Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon; Kayke (Dieguinho) e Yuri Alberto.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell (Nicolas); Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio (Pablo Maia); Lucas Moura, Luciano e Tapia.
