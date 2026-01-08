menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Marcos Antônio por Allan? Negociação entre São Paulo e Flamengo envolve bastidores

Momento político está afetando as negociações

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
12:20
Marcos Antonio interessa o Flamengo (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
Marcos Antonio interessa o Flamengo (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
O Flamengo demonstrou interesse na contratação do volante Marcos Antônio, enquanto o São Paulo ainda tenta avançar nas tratativas por Allan, jogador que está na mira do clube paulista desde o fim do ano passado. A informação foi antecipada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

A reportagem apurou que é sabido, do lado Rubro-Negro, que Allan perdeu espaço no time e que o Flamengo está em um movimento de enxugar o elenco. Marcos Antônio, por sua vez, é um interesse antigo do clube carioca. A informação foi apurada pelo Lance!, que aponta, no entanto, que a negociação esbarra em questões de bastidores. A principal delas envolve a posição do São Paulo, que não demonstra facilidade em liberar o jogador.

O São Paulo adquiriu o volante em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em R$ 26,3 milhões, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor Paulista, por outro lado, tem interesse em contar com Allan por empréstimo, mas, até o momento, os moldes apresentados não agradam às partes envolvidas.

Allan jogador do Flamengo
Allan, do Flamengo, atrai interesse do São Paulo. (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Política do São Paulo influencia

A política do São Paulo também está influenciando. O Lance! ouviu que as conversas devem seguir travadas até a próxima semana. No dia 14 de janeiro, o Conselho Deliberativo irá votar o impeachment de Julio Casares. Com a instabilidade, nenhum lado está avançando.

Como se trata de uma votação de punição, os votos são secretos. Ao todo, 255 conselheiros participam. Caso 2/3 votem a favor do impeachment, Casares é afastado do cargo de presidente do São Paulo. Do contrário, o caso é arquivado.

