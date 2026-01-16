Harry Massis assume presidência do São Paulo e revela sentimento: 'Estou triste'

Julio Casares foi afastado do seu cargo de presidente do São Paulo na noite desta sexta-feira. Após o Conselho Deliberativo votar a favor do processo de impeachment do dirigente, agora a decisão ficará na mão dos sócios. Por enquanto, Harry Massis, vice de Casares, é quem assume o poder no clube.



Massis fez um pronunciamento no Morumbis, logo após a divulgação do afastamento de Casares. Ao ser perguntado se estava emocionado por assumir o comando do São Paulo, ele revelou seu sentimento.



- Estou triste. Estou triste por assumir assim, o São Paulo não merece isso - disse, ressaltando também "ser um dia de responsabilidade".

Veja o discurso de Harry Massis na íntegra

"Hoje faço um pronunciamento a todos. Depois disso, não responderei a perguntas, porque preciso primeiro entender, com calma, como cada área do clube está funcionando no dia a dia. Vocês aguardavam esse posicionamento há algum tempo, e eu precisava dar uma resposta"

"Hoje não é um dia simples para o nosso clube, é um dia de responsabilidade. Assumo a presidência com muito respeito à história desta instituição e, principalmente, à torcida, que é o maior patrimônio que nós temos. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil."

"Existem investigações em andamento e elas precisam ser tratadas com seriedade, calma e respeito às instituições, além do direito de defesa de cada pessoa envolvida. O que posso afirmar com toda clareza é que o clube vai continuar competindo, honrando sua camisa e sua história. A presidência começa hoje com um compromisso simples e firme: cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência."

"Não é hora de julgamentos precipitados nem de discursos vazios. É hora de trabalhar com seriedade e respeito ao nosso torcedor. Peço confiança, paciência e, principalmente, união."

Futuro de Casares será decidido pela Assembleia de Sócios

Com 188 votos, o quórum foi atingido e Casares foi afastado de seu cargo no Tricolor. A reunião aconteceu de forma híbrida, com participação de conselheiros online também. Era necessário um quórum presencial de 75%, mas a aprovação do andamento do processo do impeachment exigia dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, o que chegou a ser contestado por Casares durante a semana.

Com protestos na porta que duraram toda a votação, a reunião começou às 18h30 (de Brasília). Ao todo, 223 conselheiros participaram, atingindo o quórum necessário para seguir. Destes, 55 participaram de forma online.



A partir de agora, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Maioria simples é necessário para que Casares seja destituído de vez.

Conselho vota afastamento de Casares da presidência do São Paulo