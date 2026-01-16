Conteúdo Especial

A comemoração foi como se fosse um gol de título. Foi só uma vitória contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Mas quem for capaz de diminuir a importância destes três pontos não faz ideia do calvário vivido pelo Tricolor e não faz ideia de como no futebol uma vitória é importante, mesmo que não seja por uma conquista de título.

Os jogadores que entraram em campo no Morumbis debaixo de um dilúvio nesta quinta-feira foram abandonados pelos dirigentes e estão lá, vivendo à própria sorte.

Muro adentro, quase ninguém está preocupado com os destinos do time dentro de campo. Todos estão apavorados em serem os próximos alvos de uma investigação devastadora sobre desmandos e corrupção. No olho do furacão, o presidente Julio Casares já está sepultado politicamente e pode ser efetivamente retirado do cargo em votação nesta sexta no Conselho Deliberativo do clube.

Restam os soldados que entraram em campo, o treinador e os 16 mil torcedores que encararam uma tempestade para ver uma vitória magra, sem um grande futebol do ponto de vista técnico.

Mas quem esteve no Morumbis percebeu algumas coisas. Em campo, esses jogadores gostam do São Paulo e querem tirar o time do buraco. A torcida, obviamente também.

Luciano outra vez

Quem foi ao Morumbis viu de novo um jogador decidir a partida. Luciano, autor do gol da vitória, um belo gol, por sinal. Não deveria ser novidade, mas é sempre bom ressaltar a importância deste jogador tão maltratado e desprezado por parte da torcida.

Luciano corre após marcar o gol da vitória do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

O torcedor são-paulino em geral, por fim, percebeu algo importante no futebol: o campo é sagrado. Vitórias, mesmo que contra o São Bernardo pelo Paulista, tem um poder transformador.

O são-paulino confia que será mais feliz a partir de hoje, quando haverá a votação no Conselho Deliberativo que decidirá o futuro de Julio Casares no clube.

