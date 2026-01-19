Primeiros dias de Harry Massis no São Paulo são marcados por reuniões e alinhamento

Os primeiros dias de Harry Massis como presidente em exercício do São Paulo, após o afastamento de Julio Casares, têm sido marcados por reuniões internas e pelo esforço em compreender o cenário do clube, apurou o Lance!.

Um dos primeiros movimentos foi justamente entender como "estão as coisas" no dia a dia. Até então, Massis não era uma figura presente nos vestiários nem na rotina do clube. Por isso, o passo inicial no cargo foi ouvir e se inteirar das principais questões do elenco, em conversa realizada no fim de semana.

No domingo, durante o clássico contra o Corinthians, o novo dirigente esteve presente na Neo Química Arena para acompanhar a partida. Além de assistir ao jogo, Massis também acompanhou o aquecimento dos jogadores, permanecendo no banco de reservas.

O Lance! apurou ainda que, a partir desta sexta-feira, dia 23 de janeiro, Massis deve iniciar discussões relacionadas à estrutura da diretoria do Tricolor. No ano passado, Carlos Belmonte deixou o cargo de diretor de futebol, assim como outros nomes, como Nelsinho e Chapecó.

Agora, Muricy Ramalho também deve se afastar da função de coordenador de futebol por questões de saúde. Diante desse cenário, mudanças internas não estão descartadas e podem começar a ser desenhadas já no fim desta semana.

Harry Massis Junior é o presidente em atuação no São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

São Paulo volta a olhar para mercado

Julio Casares foi afastado na sexta-feira após votação do Conselho Deliberativo. Até então, o São Paulo havia pausado conversas sobre reforços e negociações envolvendo jogadores do elenco. Com a mudança no comando, algumas situações devem voltar à pauta, seja para avançar ou encerrar tratativas.

O Tricolor retomará a análise dos casos de Allan e Marcos Antonio, em negociações que envolvem o Flamengo, além de buscar uma definição sobre Alisson, que está na mira do Corinthians, e Rodriguinho, já acertado com o Red Bull Bragantino.

Casares permanece afastado até a próxima votação, prevista para ocorrer até o dia 16 de fevereiro, em Assembleia Geral com os sócios. Caso a maioria simples seja favorável à destituição, o impeachment será confirmado e Harry Massis seguirá no cargo. No fim do ano, o clube passará por um novo processo eleitoral. Se Casares não renunciar e os sócios votarem em sua maioria contra, retorna ao cargo.