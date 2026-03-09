São Paulo anuncia saída de Hernán Crespo

Hernán Crespo não é mais o treinador do São Paulo. O clube informou, nesta segunda-feira, a saída do argentino, que encerra sua segunda passagem pelo Tricolor menos de dez meses após assumir o cargo.

Deixam o clube junto com Crespo os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

O time segue sua preparação para o duelo com a Chapecoense, na próxima quinta-feira (12), no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo a nota oficial do São Paulo

Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).

O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.

