imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi

Zagueiro foi emprestado pelo Tricolor do Morumbi até o fim da temporada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
17:18
Ferraresi foi emprestado pelo São Paulo ao Botafogo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)
imagem cameraFerraresi foi emprestado pelo São Paulo ao Botafogo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos, da seleção venezuelana e do São Paulo. O defensor chega ao Glorioso com contrato de empréstimo válido até o fim da temporada e cláusula de opção de compra.

➡️ Bastos volta a ter sequência no Botafogo após lesão grave

Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. O Alvinegro, com dificuldade para achar peças na posição, procurou novamente a diretoria do Tricolor do Morumbi.

Botafogo anunciou a contratação de Ferraresi (Foto: Divulgação/Botafogo)
Botafogo anunciou a contratação de Ferraresi (Foto: Divulgação/Botafogo)

Na negociação, o Botafogo arcará com a totalidade dos vencimentos mensais do zagueiro. O São Paulo receberá R$ 400 mil pela negociação, que pode chegar a R$ 800 mil em caso de metas do jogador previstas em contrato.

Nahuel Ferraresi está no São Paulo desde agosto de 2022 e é titular da Seleção da Venezuela. Em 2026, o zagueiro de 27 anos disputou cinco partidas pelo Soberano, com duas entre os 11 iniciais.

Botafogo no mercado

Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacantes Lucas Villalba e Júnior Santos.

A diretoria alvinegra pretende aproveitar a janela doméstica, que contempla os estaduais, até o dia 27 de março. O Botafogo ainda busca contratação de mais um zagueiro para incrementar o elenco, vê Dantas, do Novorizontino, como possibilidade, e também tenta a chegada de mais um lateral-esquerdo.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

