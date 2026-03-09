Torcedores do São Paulo reagem à demissão de Crespo: 'Parabéns'

A segunda-feira (9) tinha tudo para ser tranquila no dia a dia do Tricolor Paulista, mas uma notícia bombástica pegou todos de surpresa. Hernán Crespo foi demitido do São Paulo junto com cinco profissionais que integram sua comissão técnica. Nas redes sociais, muitos torcedores avaliaram a demissão do argentino.

Além de Crespo, deixaram o São Paulo s auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote. A demissão foi comunicada nas redes sociais do clube.

Assim que a notícia começou a circular, torcedores do São Paulo se manifestaram sobre a demissão de Crespo. Na publicação do clube no X (antigo Twitter), a grande maioria dos tricolores reprovou a decisão da diretoria. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos torcedores com a saída do treinador argentino

Confira nota do São Paulo sobre saída de Crespo

O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).

O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.