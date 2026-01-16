Impeachment: conselho vota e Casares é afastado da presidência no São Paulo

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (16) no estádio do Morumbis para votar o possível impeachment de Julio Casares. Com 188 votos, o quórum foi atingido e Casares foi afastado de seu cargo no Tricolor.

continua após a publicidade

A reunião aconteceu de forma híbrida, com participação de conselheiros online também. Era necessário um quórum presencial de 75%, mas a aprovação do impeachment exigia dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, o que chegou a ser contestado por Casares durante a semana.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com protestos na porta que duraram toda a votação, a reunião começou às 18h30 (de Brasília). Ao todo, 223 conselheiros participaram, atingindo o quórum necessário para seguir. Destes, 55 participaram de forma online.

continua após a publicidade

A reunião começou com José Rubens Macedo Sobrinho, que não é signatário, discursando, Ele declarações pedindo que o processo fosse adiantado para que Casares tenha a oportunidade de se defender.

Os três signatários, Caio, Marcelinho e Flávio Marques, tiveram direito a discursos de dez minutos cada. Logo após, foi a vez da defesa de Casares se manifestar. No discurso de Julio, começou seu discurso com tom emotivo, lembrando que frequenta o estádio desde a infância. Do lado de fora, manifestantes protestavam contra a gestão do presidente, com palavras de ordem hostis.

continua após a publicidade

Também alegou que se trata de um vazamento político e que não há provas concretas, questionando o porquê de estar sendo condenado.

Agora, Casares será afastado do seu cargo. Com isso, Harry Massis assume. A partir de agora, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Maioria simples é necessário para que Casares seja destituído de vez.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br><br>

Quem é Harry Massis?

Aos 80 anos, Massis ocupava o cargo de vice-presidente desde 2021, quando integrou a primeira gestão de Casares. Sua ligação com o São Paulo, no entanto, é bem mais antiga: são 61 anos de relação com o clube, iniciada como sócio.

Conselheiro vitalício, Massis já exerceu diferentes funções políticas no Tricolor. Entre 2001 e 2002, atuou como diretor-adjunto de futebol e acompanhou de perto o início da trajetória de Kaká, na campanha do título do Rio-São Paulo de 2001. Já nos Mundiais de 1992 e 1993, ocupava o cargo de diretor-adjunto administrativo e integrou a delegação nas conquistas internacionais.

Fora do futebol, Massis também atua como empresário. Ele é responsável pelo Hotel Massis, na capital paulista, além de comandar outros negócios nos setores de garagens e estacionamentos.



