imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Quem é Harry Massis, que assume poder no São Paulo durante afastamento de Casares

Casares está afastado de cargo

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
06:15
  • Matéria
Harry Massis, vice-presidente do São Paulo, assumirá o poder no clube durante o afastamento de Julio Casares. Em meio a um processo de possível impeachment, Casares foi afastado após votação do Conselho Deliberativo, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 16.

Aos 80 anos, ocupa o cargo de vice-presidente desde 2021, quando integrou a primeira gestão de Casares. Sua ligação com o São Paulo, no entanto, é bem mais antiga: são 61 anos de relação com o clube, iniciada como sócio.

Conselheiro vitalício, Massis já exerceu diferentes funções políticas no Tricolor. Entre 2001 e 2002, atuou como diretor-adjunto de futebol e acompanhou de perto o início da trajetória de Kaká, na campanha do título do Rio-São Paulo de 2001. Já nos Mundiais de 1992 e 1993, ocupava o cargo de diretor-adjunto administrativo e integrou a delegação nas conquistas internacionais.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Até então, Massis fazia parte do grupo político chamado de "Vanguarda". O grupo fazia parte da Coalizão, chapa que apoiava o presidente Julio Casares. Dias antes da votação, se separou. Massis já havia declarado, inclusive, que votaria a favor da destituição do mandatário.

Harry Massis assume presidência do São Paulo e revela sentimento: 'Estou triste'

Harry Massis assume poder do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Massis tem atuação fora do futebol

Além do seu cargo no Tricolor, Harry Massis tem atuação fora do futebol. Empresário, é responsável pelo Hotel Massis, na capital paulista, além de comandar outros negócios nos setores de garagens e estacionamentos.

Com Casares afastado do cargo, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Agora é necessário apenas maioria simples para que Casares seja destituído em definitivo. Neste período, Massis segue no posto.

Se Casares sofrer o impeachment mesmo, segue até o final do ano.

