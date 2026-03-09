Conquistou o título brasileiro de 1977 e foi artilheiro em diversas edições estaduais.

Destacou-se na década de 1970, tornando-se símbolo da geração que dominou o futebol paulista.

Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols em 401 partidas.

Promovido ao profissional no início da década, Serginho rapidamente se destacou pela capacidade de decidir jogos grandes. Alto, canhoto e extremamente competitivo, era um atacante que incomodava zagueiros tanto pelo jogo aéreo quanto pelo posicionamento dentro da área.

Sua trajetória no Morumbi coincidiu com um período de reconstrução e afirmação do São Paulo no cenário nacional. Ao lado de nomes como Pedro Rocha e Gérson, ajudou a transformar o clube em protagonista estadual e campeão brasileiro.

Entre 1973 e 1982, construiu números históricos que o colocaram isoladamente no topo da artilharia tricolor. Mesmo após décadas e a passagem de outros grandes goleadores, seu recorde permanece intacto.

A idolatria construída nesse período fez de Serginho Chulapa uma referência obrigatória quando se fala em centroavantes do futebol brasileiro.

A história de Serginho Chulapa no São Paulo.

Números de Serginho Chulapa pelo São Paulo

Os registros históricos apresentam pequenas variações conforme a metodologia de contagem (principalmente na inclusão de amistosos e equipes mistas). O balanço oficial consolidado pelo clube aponta:

401 jogos disputados 242 gols marcados 210 vitórias 113 empates 78 derrotas

Algumas fontes antigas registram 330 partidas e 250 gols, mas o número de 242 gols é o reconhecido oficialmente nas listas históricas do clube.

Serginho ocupa o 1º lugar absoluto no ranking de maiores artilheiros da história do São Paulo, à frente de:

Gino Orlando (233 gols) Luís Fabiano (212 gols) Teixeirinha (188 gols)

Estreia e afirmação no Morumbi

Serginho estreou profissionalmente em 6 de junho de 1973, em amistoso contra o Bahia. Quatro dias depois, marcou seu primeiro gol pelo clube em clássico contra o Corinthians, no empate por 1 a 1.

Ainda em 1973, foi emprestado ao Marília para ganhar experiência. Retornou em 1974 e, a partir daí, consolidou-se como titular absoluto.

Seu estilo combinava força física, posicionamento e precisão nas finalizações. Dentro da área, era decisivo; fora dela, brigador e competitivo, características que ajudaram a moldar sua identidade dentro do clube.

Títulos pelo São Paulo

Durante sua passagem, Serginho Chulapa conquistou:

Campeonato Brasileiro: 1977

1977 Campeonato Paulista: 1975, 1980 e 1981

O título brasileiro de 1977 é um dos mais simbólicos da história tricolor. Serginho foi peça fundamental na campanha que encerrou um longo jejum nacional.

Artilharias marcantes

Serginho também se destacou individualmente nos estaduais:

Campeonato Paulista de 1975: artilheiro

artilheiro Campeonato Paulista de 1977: artilheiro

As contagens históricas variam sobre o número exato de gols nessas edições, mas ele liderou a artilharia e consolidou seu status de goleador dominante no cenário paulista.

Saída do clube

Após disputar a Copa do Mundo 1982 com a Seleção Brasileira, Serginho retornou ao São Paulo no segundo semestre daquele ano, mas passou a perder espaço gradualmente.

No início de 1983, foi negociado com o Santos, onde também se tornaria ídolo.

Mesmo com a saída, seus 242 gols em 401 partidas mantêm Serginho Chulapa como o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, marca que atravessa gerações e segue como referência absoluta no Morumbi.