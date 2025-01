Mercado da Bola: confira as movimentações do São Paulo para 2025

A temporada 2025 para o São Paulo começará em poucos dias. Em menos de uma semana o elenco tricolor se reapresentará para iniciar a pré-temporada do clube, que será nos Estados Unidos. Por enquanto, o clube anunciou apenas um novo nome que integrará a equipe nesta temporada, o meia Oscar.

O jogador foi oficializado no Natal após um longo período de negociações e chega no clube após o fim de seu contrato com o Shangai Port, time que defendeu por oito anos na China. Além do meia, o São Paulo ainda não oficializou nenhuma chegada e tem mais nomes especulados para deixar o elenco do que para chegar.

Oscar foi anunciado pelo São Paulo no fim de 2024 (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

A outra contratação em andamento é do lateral esquerdo Wendell, que atua no Porto. Apesar das condições estarem acertadas entre o São Paulo e o jogador, a negociação está travada com o Porto, já que o time português quer uma compensação financeira para liberar o lateral brasileiro. O Tricolor trabalha para driblar a barreira importa pelos portugueses e quer o jogador para esta temporada. Com contrato até o meio de 2025, o lateral também já pode assinar um pré contrato para se transferir no meio do ano de graça.

Possíveis saídas

Nas saídas, três nomes já não fazem parte oficialmente do elenco são-paulino. Welington, lateral esquerdo, já estava acertado com o Southampton, da Inglaterra, enquanto Rafinha, que atua na direita, não renovou seu vínculo com a equipe e foi anunciado pelo Coritiba.

O terceiro nome também é lateral: Jamal Lewis. O norte-irlandês se despediu da equipe na quarta-feira e retornará ao Newcastle, da Inglaterra. Jamal chegou com o intuito de suprir as carências no setor, mas não entregou o espero e, no fim da temporada, sofreu uma lesão no tornozelo que precisará de uma intervenção cirúrgica.

No meio, Rodrigo Nestor e Michel Araújo interessam ao Bahia, mas as negociações ainda estão em andamento. Ainda no meio, Giuliano Galoppo interessa ao Santos, que pode fazer uma proposta para contar com o jogador por empréstimo com opção de compra. As tratativas também estão acontecendo.

O atacante Wellington Rato é mais um que interessa a outro rival da Série A, o Vitória. O atacante de 32 anos tem contrato até 2026 e o rubro-negro baiano busca um acordo financeiro com o São Paulo para contar com o atleta.

Rodrigo Nestor, meia do São Paulo, interessa do Bahia. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

As prioridades do São Paulo

A diretoria entende que, com o vácuo deixado nas duas laterais, essas são posições prioridades para repor nesta janela. Entretanto, as movimentações no mercado ainda são discretas e não há nomes definidos como alvos, além de Wendell.

A chegada de Oscar supre duas necessidades que foram estabelecidas pelo São Paulo. A primeira delas era de um camisa 10 que possa atuar mais centralizado pelo meio, função que o meia contratado cumpre bem. O clube também entendia que era necessário contar com um "nome midiático" na janela e Oscar se encaixa neste perfil.