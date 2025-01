Jamal Lewis deixa o São Paulo após quatro meses: ‘desapontado’

O lateral-esquerdo Jamal Lewis confirmou nesta quarta-feira, 1º, por meio de suas redes sociais, que está deixando o São Paulo após uma breve passagem de quatro meses. O jogador norte-irlandês sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia, o que antecipou a rescisão de seu contrato de empréstimo.

— Estou desapontado por não poder continuar minha jornada com o São Paulo FC na próxima temporada. Tenho tido um problema que me dá muita dor quando jogo há muitos meses, exigindo cirurgia e alguns meses de recuperação. Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao Tricolor tudo de melhor no futuro — escreveu o jogador.

Jamal Lewis deixa o São Paulo após quatro meses (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Jamal chegou ao São Paulo na última janela de transferências como uma aposta da diretoria para preencher uma posição carente no elenco. No entanto, o lateral não conseguiu se firmar. Desde sua estreia, disputou apenas seis partidas, três delas como titular, e contribuiu com uma assistência.

Em dezembro, Jamal retornou à Inglaterra para realizar exames mais detalhados e, após a confirmação da necessidade de uma cirurgia no tornozelo, ficou decidida a rescisão do contrato de empréstimo. Como o vínculo se estendia até junho de 2025, não haveria tempo suficiente para o jogador se recuperar e retornar ao time brasileiro.

A saída do britânico agrava os problemas do São Paulo na lateral esquerda, posição que já havia perdido o titular Welington, negociado com o Southampton. O clube agora enfrenta o desafio de buscar reforços para a posição, que se tornou um dos pontos mais frágeis do elenco para 2025.