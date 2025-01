O ano mal começou e as equipes brasileiras já estão trabalhando a melhor maneira de organizar e adequar seus elencos para a longa temporada de 2025. Com um calendário apertado por conta do Mundial de Clubes no meio do ano, os principais times do país logo mais começarão seus primeiros compromissos em partidas oficiais. No caso do São Paulo, o primeiro desafio é que o elenco precisará ser dividido para dar conta de concluir a preparação física e tática da melhor maneira enquanto já disputa o estadual.

Daqui uma semana, no dia 8 de janeiro, o elenco se reapresenta e viaja para a Flórida, nos Estados Unidos, onde passará pouco mais de dez dias para fazer sua pré-temporada e disputar dois amistosos pela FC Series. O primeiro diante do Cruzeiro, dia 15 de janeiro, e o segundo contra o Flamengo, dia 19.

Neste período, o técnico Luis Zubeldía precisará dispensar parte do elenco para retornar à capital paulista e defender o São Paulo pelo Paulistão 2025. A rodada de estreia contra a Inter de Limeira já foi adiada e remarcada para 10 de fevereiro. Mas o compromisso contra o Botafogo-SP não pôde ser alterado por falta de data e o Tricolor deve mesclar parte do elenco que retornou dos EUA e outros nomes das divisões de base.

Apenas em duas semanas de calendário já é possível traçar quais serão os principais desafios do São Paulo neste começo de ano. O primeiro, claro, é logístico, de transportar o elenco e toda a estrutura da comissão para outro continente e, poucos dias depois, já dividir o grupo para retornar o Brasil. Neste momento surge, ainda, a obrigação da comissão técnica avaliar e equilibrar o elenco na hora de escolher os nomes que ficarão nos EUA e quais retornarão para o estadual.

Do ponto de vista da preparação física, os atletas terão pouco tempo entre o retorno das férias e os primeiros amistosos. Na sequência, terão a disputa do estadual durante o fim de janeiro, o mês completo de fevereiro e março, quando serão disputadas as fases finais do Paulistão e, poucos dias depois, a primeira rodada do Brasileirão. Na mesma semana, e, 2 de abril, o primeiro jogo pela Libertadores.

Após uma temporada onde Zubeldía e sua comissão sofreram para trazer soluções para jogadores lesionados, seja por falta de peças ou por falta de repertório, o elenco pode iniciar ainda mais curto após saídas nesta janela.

O treinador argentino sustentou uma equipe mais competitiva para o próximo ano e superou os altos e baixos vividos após eliminações em mata-mata, mas precisará contornar essas dificuldades que vão além do aspecto técnico em campo para dar aos atletas e à torcida do São Paulo um começo de 2025 menos caótico, mesmo que o calendário não colabore para isso.