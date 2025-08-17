O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar, Brena e Amanda Gutierres ampliaram.

As Palestrinas enfrentam o Cruzeiro na semifinal. Do outro lado da chave, Corinthians e São Paulo duelam pela outra vaga da decisão.

Como foi Palmeiras e Flamengo

Na Arena Barueri, Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo eletrizante pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. O duelo começou com o Flamengo mais solto, apostando nas escapadas rápidas pelo lado direito. Logo nos primeiros minutos, as rubro-negras chegaram com perigo, mas a defesa palestrina conseguiu se segurar.

O Verdão respondeu rápido. Tainá Maranhão recebeu em velocidade e tentou armar a jogada, mas a zaga afastou.

Aos 9, Fê Palermo arriscou um chute cruzado que passou pela área, sem o desvio da camisa 9. Três minutos depois, Brena tentou surpreender de fora da área e quase encobriu Vivi, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A pressão alviverde teve resultado aos 15 minutos, quando Tainá Maranhão protagonizou um golaço. Pela esquerda, ela fez jogada individual, cortou a marcadora e soltou uma bomba no ângulo esquerdo de Vivi.

Tainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

O time de Camilla Orlando seguiu empurrando, e Brena quase ampliou em cobrança de falta aos 27, mas Vivi fez grande defesa. Na sobra, Yngrid ainda tentou de longe, e novamente a goleira rubro-negra apareceu.

O Flamengo acordou na reta final da primeira etapa. Aos 38, Cristiane achou belo passe para Ju Ferreira, que saiu cara a cara com Kate Tapia, mas desperdiçou mandando para fora.

Desta forma, equilíbrio e intensidade marcaram o primeiro tempo em Barueri, com o Palmeiras mais efetivo e o Flamengo buscando respostas para voltar ao confronto.

O time alviverde voltou com tudo no segundo tempo, pressionando a saída de bola do Flamengo e criando grandes oportunidades.

Flamengo cai nas quartas de final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Em uma jogada de triangulação que iniciou com Tainá Maranhão, Amanda Gutierres finalizou na área, mas a bola parou na trave.

Não demorou para a equipe de Camilla Orlando ampliar o placar. Aos 6, Brena aproveitou bola no meio-campo e fez 2 a 0 para o Palmeiras. À frente no placar, a equipe criou chances e quase ampliou, com o trio Soll, Tainá e Gutierres. Brena também tentou de bola parada, e a cobrança saiu próxima do gol.

O jogo continuou pegado até o fim, com a arbitragem tendo que advertir atletas e manter o controle da partida. O Flamengo tentou de bicicleta e através de bolas alçadas na área, além de finalização dentro da área de Valéria, mas não conseguiu converter.

Nos acréscimos, o Palmeiras ainda marcou com Amanda Gutierres, de cabeça, após belo cruzamento de Greicy, garantindo a classificação palmeirense.

PALMEIRAS 3 X 0 FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025 (JOGO DE VOLTA)

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto (horário de Brasília) 📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP) 🏟️ Público: 2.091 torcedores ⚽ Gols: Tainá Maranhão (15/1T), Brena (6/2T) e Amanda Gutierres (49/2T) Cartões: Carla (amarelo/Palmeiras), Djeny (amarelo/Flamengo), Agustina (Flamengo), Ju Ferreira (amarelo/Flamengo), Flávia Mota (amarelo/Flamengo).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd (Diany), Andressinha (Soll), Espinales (Greicy Landazury) e Carla (Isadora Amaral); Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota e Agustina; Jucinara (Chai), Djeni, Ju Ferreira (Leidi) e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.