Boa relação com Carpini pode pesar para saída de Wellington Rato do São Paulo

Em meio às negociações para reforçar o setor de meio-campo, o São Paulo pode perder uma de suas opções no ataque. Wellington Rato, de 32 anos, se tornou alvo do Vitória para a janela de transferências de 2025 e o rubro-negro baiano tem conversas com o Tricolor para levar o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

Segundo o staff do atleta, as tratativas seguem, por enquanto, entre os dois clubes. Entretanto, para além da resolução financeira entre as duas partes, há um fator de bastidor que joga a favor de uma mudança de ares para o atacante são-paulino.

O técnico e o atacante já trabalharam juntos no próprio São Paulo na curta passagem de Carpini no começo de 2024. Mas, mais que isso, os dois atuaram como companheiros de equipes na Caldense. Em 2017, Carpini e Rato vestiram a camisa do clube mineiro e o treinador, que atuava como zagueiro, chegou a dar uma assistência ao atacante em um duelo contra o Cruzeiro.

As conversas entre os dois para entender a disponibilidade e vontade de Rato em vestir a camisa do Vitória seguem acontecendo. Mas o atacante está feliz com a posição que ocupa no São Paulo e com as projeções da equipe para 2025, que disputará a Libertadores. Além disso, o atleta tem contrato assinado com a equipe até dezembro de 2026.

No Vitória, a expectativa é de um protagonismo maior em um elenco menos competitivo que o do São Paulo. O presidente do Leão, Fábio Mota, já afirmou publicamente em entrevistas à veículos soteropolitanos que projeta o Vitória chegando nas fases decisivas da Sul-Americana de 2025, conquistando títulos no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de mirar um Brasileirão competitivo na parte de cima da tabela, olhando para as vagas de Libertadores.

Para atuar pelos lados, Rato tem a concorrência de nomes como Matheusinho, Osvaldo, Zé Hugo e Gustavo Mosquito. Na posição de referência, o rubro-negro perdeu o artilheiro Alerrandro, que voltou ao RB Bragantino após empréstimo.

Mesmo após uma primeira recusa do São Paulo para a proposta do Vitória, o negócio não está descartado e o Tricolor deve aguardar uma nova investida do time baiano. Segundo Mota, as duas diretorias mantém boas relações no mercado. Neste ano, o volante Luan foi emprestado para o rubro-negro após perder espaço no clube paulista.

No São Paulo, Wellington Rato disputou 105 partidas desde sua chegada em 2023. Marcou seis gols e distribuiu 18 assistências. No elenco, conquistou a histórica Copa Do Brasil no último ano, sendo peça importante no mata-mata, quando marcou contra o rival Corinthians na semifinal da competição no MorumBis.