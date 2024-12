São Paulo oficializa a contratação de Oscar; veja o vídeo do anúncio

Oscar é o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. Nesta terça-feira (24), o clube usou suas redes sociais para publicar um vídeo anunciado o retorno do meia de 33 anos ao Morumbis. O presidente do Tricolor, Julio Casares, já havia comunicado o sucesso da negociação.

O São Paulo usou uma referência ao Oscar, renomado prêmio do cinema, para anunciar a chegada do meia de mesmo nome. A negociação foi finalizada com a confirmação do vínculo por três anos com o atleta que defendia o Shanghai Port.

Retorno ao São Paulo

O meia retorna ao Tricolor após 14 anos. Revelado em Cotia, centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, o jogador deixou o clube em 2010 e colecionou passagens por Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube, que defendia desde 2017. Oscar também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.

Jogador foi anunciado pelo São Paulo nesta terça-feira (24) (Foto: reprodução/X/SãoPaulo)

No último domingo (22), o jogador e a diretoria encaminharam o acerto. Após exames médicos, Oscar está oficialmente de volta ao Morumbis. É a primeira contratação oficial do Tricolor para a próxima temporada, na qual a equipe de Zubeldía irá disputar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Julio Casares, presidente do Tricolor, participou ativamente das negociações. A princípio, Oscar estava reticente em defender o São Paulo, devido à sua saída traumática em 2010, mas a aceitação da torcida o convenceu a retornar ao clube em que deu os seus primeiros passos no futebol.

As recentes saídas de titulares do elenco, como os laterais Rafinha e Welington, além de outros atletas que também podem ser negociados, abriram margem para negociar a contratação de jogadores renomados nesta janela de transferências. O clube também trabalha para fechar com Wendell, lateral do Porto.