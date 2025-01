Seu clube na Copinha: os craques dos quatro títulos do São Paulo na competição

O São Paulo estreia na Copinha 2025 no próximo sábado, 4 de janeiro, em duelo diante do Serra Branca, da Paraíba, e buscará sua quinta conquista da competição. Na lista de maiores campeões, o Tricolor fica atrás do Corinthians, com 11 títulos, e da dupla Fluminense e Internacional, com cinco. Ao longo da história dos seus quatro títulos, o clube tem nomes que se destacaram e foram referências nas campanhas vitoriosas.

continua após a publicidade

➡️ Seu clube na Copinha: São Paulo já provou que chega forte na briga pelo título

O primeiro título foi em 1993. E apesar do elenco não ter tido muitos jogadores que vingaram no profissional, há um nome que já é maior que qualquer outro que poderia ter surgido naquela competição: Rogério Ceni.

O atacante Antony foi campeão da Copinha com o São Paulo em 2019, último título do clube na competição. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O ex-goleiro e ídolo são-paulino foi titular na campanha daquele ano que terminou com título do Tricolor em cima do rival Corinthians, em um jogo emocionante que terminou 4 x 3. Ceni levantou a taça após uma decisão em um Pacaembu lotado.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o trio protagonista no título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20

O segundo título veio sete anos depois. Em 2000, o elenco do São Paulo contava com dois nomes que marcaram época no clube. O atacante Júlio Baptista e o meia Kaká. Aos 18 anos, o meia que futuramente vestiria a camisa de gigantes como Milan e Real Madrid não atuou como titular na final contra o Juventus, mas foi peça importante no elenco comandado na época por Pita.

No time titular, destaque para Júlio Baptista, que marcou o gol de empate na partida nos 15 minutos finais e iniciou a reação do São Paulo. Logo depois, virada épica com gol de Márcio Luiz e título conquistado no Pacaembu.

continua após a publicidade

➡️Com Dybala distante, veja soluções para Zubeldía no ataque do São Paulo em 2025

No fim da década de 2010, mais um troféu. Dessa vez, um elenco mais recheado com nomes que fizeram sucesso dentro e fora do São Paulo na sequência de carreira. O destaque, claro, foi Lucas Moura, líder técnico do elenco que era treinador por Sérgio Baresi, que havia sido jogador do clube e campeão da Copinha com Rogério Ceni em 1993.

Outros nomes conhecidos pela torcida são Casemiro, que comandava o meio-campo da equipe, e do zagueiro Rodrigo Caio. A dupla seguiu carreira no Tricolor. Por outro lado, o volante William Arão também integrava o elenco são-paulino, e não seguiu carreira na equipe posteriormente. O título veio nos pênaltis após empate em 1 x 1 contra o Santos.

➡️ São Paulo investe em talentos, estrutura e aposta em base vencedora para 2025

O último título, conquistado em 2019, foi diante do Vasco. Naquele time, nomes como Antony e Rodrigo Nestor se destacavam ofensivamente. Na defesa, o zagueiro Diego Costa, hoje no Krasnodar, da Rússia, e Wellington, recém saído para a Inglaterra, fizeram boas campanhas naquela Copinha. Outros nomes ainda se destacam no futebol europeu hoje, como o zagueiro Morato, do Nottingham Forest, e o lateral Tuta, do Frankfurt.

Agora, o time comandado por Allan Barcellos tem tudo para se destacar e brigar pela taça de campeão. O time conta com nomes promissores, como Ryan Francisco, Lucas Ferreira e Matheus Alves, que são nomes titulares da equipe.