Santos abre negociações com Galoppo, meia do São Paulo

Ativo no mercado após o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos abriu conversas para viabilizar a contratação de Giuliano Galoppo, meio-campista do São Paulo.

Após atuar por poucos minutos sob o comando de Zubeldía nesta temporada, Galoppo deve ser negociado na próxima janela de transferências. O Santos, por sua vez, tenta a contratação do argentino por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada. Os valores, entretanto, não foram revelados. A informação foi publicada inicialmente pelo 'Uol' e confirmada pelo 'Lance!'.

As conversas entre as partes contam com a participação do presidente Marcelo Teixeira, que busca reformular o elenco visando a disputa do Brasileirão. Além do meia argentino, o Peixe também demonstrou interesse na contratação do atacante Rony e do volante Zé Rafael, ambos do Palmeiras.

De acordo com apuração da reportagem, apesar de enxergar com bons olhos uma negociação na próxima janela de transferências, a diretoria tricolor prefere não liberar o jogador para um rival e analisa outras propotas pelo atleta no mercado.

Contratado em 2022 junto ao Balfield, da Argentina, por 4 milhões de dólares, Galoppo não conseguiu se fixar como titular no São Paulo. Na atual temporada, ele totaliza um gol e duas assistências em 28 partidas.

Na reta final deste ano, o meia sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por uma artroscopia. A cirurgia é considerada simples, mas tirou Galoppo da reta final do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o atleta estivesse plenamente recuperado até o começo de janeiro.

Galoppo, alvo do Santos, durante partida do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O elenco do São Paulo viaja no dia 8 de janeiro para a Flórida, onde disputa dois amistosos contra Cruzeiro e Flamengo pela FC Series. Parte do elenco retorna após o primeiro jogo para a disputa do Paulistão, enquanto o restante do grupo permanece nos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro.