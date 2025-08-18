menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Ingressos de São Paulo x Atlético Nacional estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor e Atlético se enfrentaram pelas oitavas da Libertadores

André Silva, do São Paulo, em ação no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional
imagem cameraTimes se enfrentam terça-feira (19) (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
11:27
  Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo decide seu futuro na Copa Libertadores nesta terça-feira, dia 19 de agosto. Pelas oitavas de final, o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional no Morumbis. Com a presença tricolor, o jogo será um "tudo ou nada". Na ida, que aconteceu na Colômbia, o time de Crespo empatou sem gols. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Atlético Nacional e São Paulo decidem seus futuros pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Atlético Nacional

ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 75 / R$ 37,50 ½ entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 100 / R$ 50 ½
Arquibancada Leste Lacta> R$ 150 / R$ 75 ½
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½ 

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 100 / R$ 50 ½   
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 250 / R$ 125 ½  
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 400 / R$ 200 ½
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 400 / R$ 200 ½ 

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 250 / R$ 125 ½
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 250 / R$ 125 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

Prévia do jogo

Na próxima terça-feira (19), o São Paulo vai receber o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, 0 a 0. O Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase.

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

