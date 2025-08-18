Ingressos de São Paulo x Atlético Nacional estão à venda: veja preços e onde comprar
Tricolor e Atlético se enfrentaram pelas oitavas da Libertadores
O São Paulo decide seu futuro na Copa Libertadores nesta terça-feira, dia 19 de agosto. Pelas oitavas de final, o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional no Morumbis. Com a presença tricolor, o jogo será um "tudo ou nada". Na ida, que aconteceu na Colômbia, o time de Crespo empatou sem gols. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.
Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.
Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Atlético Nacional
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 75 / R$ 37,50 ½ entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 100 / R$ 50 ½
Arquibancada Leste Lacta> R$ 150 / R$ 75 ½
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 100 / R$ 50 ½
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 250 / R$ 125 ½
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 400 / R$ 200 ½
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 400 / R$ 200 ½
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 250 / R$ 125 ½
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 250 / R$ 125 ½
CAMAROTES
A compra deve ser feita direto com os camarotes.
CAMAROTE DOS ÍDOLOS
Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.
Prévia do jogo
Na próxima terça-feira (19), o São Paulo vai receber o Atlético Nacional, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, 0 a 0. O Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase.
Como chegar ao Morumbis?
O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:
Metrô
A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.
Ônibus
Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.
Carro
Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.
