imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo anuncia renovação de Alan Franco

Zagueiro tem acordo prorrogado até 2028

Alan Franco - São Paulo
imagem cameraAlan Franco tem a confiança da diretoria e comissão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
14:47
  • Matéria
O São Paulo anunciou oficialmente a renovação do zagueiro Alan Franco. Agora, o vínculo com o zagueiro vai até 2028.

Lance! apurou que o Tricolor estava confiante em manter Alan Franco na equipe, e esse desejo também passava pelo argentino. 

O atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer time desde o final de junho, mas como dito, isso não chegou a ser cogitado.

O staff de Alan Franco esteve no SuperCT em algumas oportunidades. Os detalhes ficavam por acertos salariais e reajustes. A tendência é que a renovação seja anunciada em breve. Os entraves estavam sendo correspondentes a esta parte financeira. Agora, a renovação foi oficializada pelo São Paulo e divulgada nas redes sociais.

Alan Franco tem a confiança no São Paulo

Alan Franco é visto como uma peça de confiança do São Paulo na defesa. O jogador é titular absoluto e deve se manter assim. Nesta temporada 2025, foram 33 jogos disputados.

Alan Franco - São Paulo
São Paulo anuncia renovação com Alan Franco (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O zagueiro não ouviu propostas de nenhum time neste período, em meses de negociação. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis.

O atleta era visto como essencial para o clube e até o momento, e por este motivo, não existia uma grande preocupação em perdê-lo.

