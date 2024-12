Com Dybala distante, veja soluções para Zubeldía no ataque do São Paulo em 2025

A pouco mais de duas semanas antes de sua estreia na temporada 2025, o São Paulo anunciou apenas um novo reforço para a equipe. O meia Oscar retorna ao clube após oito anos no futebol chinês e reforça um setor que pode se tornar uma das maiores carências do elenco a depender do andamento na janela. Mais à frente, o Tricolor também não dispõem de muitas opções e o técnico Luis Zubeldía pode precisar repetir as soluções de 2024 no próximo ano.

Paulo Dybala foi um nome ventilado neste período, mas a consulta não avançou e ainda não há indícios de uma aproximação entre as duas partes, principalmente pelo interesse de outras equipes europeias no atacante que defende a Roma, da Itália. Por isso, a torcida terá que voltar suas atenções para "alternativas caseiras" na montagem da equipe.

Luis Zubeldía chegou em abril de 2024 no São Paulo. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Neste ano, o setor foi sustentado, mais uma vez, pela dupla Luciano e Calleri, artilheiros do São Paulo neste ano ao lado de Lucas, que apesar de atuar mais como meia aberto, foi decisivo em participações de gols. Além da dupla, o outro saldo positivo do ano foi o crescimento de André Silva na reta final da temporada, que substituiu bem o centroavante argentino durante sua lesão.

Os três nomes largam como alternativas que atuam mais centralizadas, enquanto Zubeldía pode aproveitar nomes como Ferreira e Erick pelos lados, além da possibilidade introduzir de vez no time principal o jovem William Gomes.

O atacante, que tem como principal características atuar pelo lado de campo, ganhou poucos minutos e pouca sequência na equipe nesta temporada, mesmo tendo demonstrado pontos positivos em suas oportunidades. O jogador de 18 anos ainda atuou pelo meio, como segundo atacante, mas não teve o mesmo rendimento em comparação às atuações pelas pontas.

Apesar de raramente utilizar três nomes no ataque, como um 4-3-3, Zubeldía precisará lidar com a saída de Wellington Rato, que tem acordo encaminhado para vestir a camisa do Vitória. Uma peça a menos pensando nos nomes que atuam pelo lado.

Se o olhar for ampliado para o meio-campo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que também já atuaram como meias abertos, também podem deixar o clube rumo ao Bahia. Ou seja, a chegada de novos nomes é importante para dar alternativas ao treinador no setor.

Por isso, nomes que vão disputar a Copinha se tornam ainda mais importantes de serem observados. Lucas Ferreira, que atua pelo lado, e Ryan Francisco, centroavante, marcaram, juntos, 33,5% dos 170 gols da equipe sub-20 durante a temporada. O treinador já levou a dupla para o time principal na última rodada do Brasileirão, contra o Botafogo.