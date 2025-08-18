Rafael Tolói pode estrear pelo São Paulo na Libertadores? Entenda os detalhes
Tricolor decide futuro na Libertadores nesta terça-feira
Rafael Tolói foi anunciado pelo São Paulo na sexta-feira, dia 15 de agosto, como o mais novo reforço para a zaga do time. No mais, Tolói não irá estrear nesta terça-feira (19) contra o Atlético Nacional, em jogo que decidirá o futuro do time na Copa Libertadores.
No jogo de ida, na Colômbia, o São Paulo empatou sem gols. Agora, vai para o tudo ou nada no Morumbis. A ausência de Rafael Tolói é justificada por uma questão de regulamento.
De acordo com a Conmebol, o time não pode inscrever nenhum jogador neste momento. Tolói só poderia jogar a partir das quartas de final da Libertadores, isso se o time classificar.
A lista ainda conta com Ruan, zagueiro que encerrou seu vínculo de empréstimo em junho. Na época, o São Paulo não conseguiu chegar em um comum acordo com o Sassuolo, da Itália, para prorrogar o contrato.
Se o São Paulo se classificar, Tolói deve entrar no lugar de Ruan. Desta forma, para a decisão desta terça-feira, Alan Franco, Ferraresi e Sabino serão as principais opções para o setor.
No final de semana, no empate por 2 a 2 com o Sport, Hernán Crespo escalou um time alternativo, o que alterou o esquema tático. De olho na decisão, o sistema com três zagueiros deve retornar - algo que se tornou característica do argentino na temporada.
São Paulo anuncia o retorno de Rafael Tolói
O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira (15), a contratação do zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Toloi, que estava sem clube após encerrar sua passagem pela Atalanta, da Itália, na última temporada.
O defensor de 34 anos firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026, com cláusula que permite a prorrogação do contrato até o fim de 2027.
Veja como ficou a lista atualizada do São Paulo para a Libertadores
Goleiros: Jandrei, João Pedro, Leandro, Rafael, Young.
Laterais: Cédric, Enzo Díaz, Guilherme Reis, Igor Felisberto, Maik, Nicolas, Patrick, Wendell.
Zagueiros: Alan Franco, Andrade, Arboleda, Ferraresi, Igão, Isac, Ruan, Sabino.
Meio-campistas: Alisson, Bezerra, Bobadilla, Djhordney, Guilherme Batista, Juan Potes, Luan, Luiz Gustavo, Marcos Antonio, Negrucci, Oscar, Pablo Maia, Pedro Ferreira.
Atacantes: André Silva, Calleri, Dinenno, Ferreira, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Lucas Moura, Lucca, Paulinho, Ryan Francisco, Tapia, Tete.
