São Paulo investe em talentos, estrutura e aposta em base vencedora para 2025

O São Paulo terminou a temporada 2024 como o grande campeão da Copa do Brasil sub-20, coroando um ano de muita evolução do trabalho feito em Cotia desde que o técnico Allan Barcellos assumiu a categoria em maio deste ano. Além do título, chegou na final do Paulistão e terminou com o vice campeonato. Com um elenco cheio de moral após as decisões recentes, o Tricolor entra como um dos candidatos ao título da Copinha 2025 e o clube mira ter uma base vencedora neste ano.

Para isso, tem investido nos seus talentos do sub-20 e também na estrutura que serve aos atletas de diversas idades das categorias de formação. Na segunda-feira (16), inaugurou o novo Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica, o Reffis, com um investimento de mais de R$ 5 milhões. O espaço inclui academia e os centros de fisioterapia e fisiologia da base e do futebol feminino.

Elenco do São Paulo comemora o título da Copa do Brasil sub-20. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Outro anúncio feito pelo clube foi a aquisição de mais 15% do direitos esportivos de um dos atletas mais promissores da base tricolor, o atacante Lucas Ferreira. Vice artilheiros do sub 20 este ano com 19 gols e oito assistências em 51 jogos, o atleta de 18 anos tem multa avaliada em mais de R$ 400 milhões. Agora, o São Paulo 80% do passe do jogador. O presidente Julio Casares reforçou que o movimento é uma continuidade do processo de fortalecimento da base tricolor.

- Ferreira é um grande talento. Hoje o jogador chega [ao clube] já com uma pizza, muito fatiado. Então isso é algo que o mercado precisa entender. Mas nós ampliamos [o percentual], assim como fizemos com o Ryan Francisco, e chegamos a 80% do Ferreira. Então a base está olhando de forma estratégica. E por que isso não começou antes? Porque nós não tínhamos condições de ganhar essa musculatura que nós estamos ganhando hoje - disse o presidente.

No treino de segunda-feira, o elenco já trabalhou focado na disputa da Copa São Paulo, que começará no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25, com a final marcada para o dia do aniversário da cidade de São Paulo. O jogo marcará a reestreia do Pacaembu após as reformas.

Atacante Lucas Ferreira é um dos principais talentos da base do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como recompensa pela grande temporada, a dupla Lucas Ferreira e Ryan Francisco foi chamada para compor o elenco do São Paulo na última rodada do Brasileirão diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. Ferreira afirma que a experiência de integrar o time principal contribui para a formação do atleta no sub-20 e lembrou dos conselhos dados pelo lateral Rafinha, uma das referências do time são-paulino.

- O Rafinha conversou comigo e com o Ryan e falou que é muito importante continuar trabalhando e, quando voltarmos para a base, passar um apoio moral aos nossos companheiros. Se a gente ganhar a Copinha, tenho certeza que muita gente pode subir [para o profissional]. - disse o atacante.

Na lista de artilheiros, quem liderou foi o centroavante Ryan Francisco, que balançou as redes 38 vezes e deu 11 assistências. O atacante ganhou alguns minutos no duelo diante do Botafogo e chega na Copinha como a grande referência ofensiva do time. Para a competição, mira a artilharia e o título com o São Paulo.

- O objetivo é ser campeão, que é o mais importante para mim e todo o grupo, ter chance de chegar no profissional e ser artilheiro. [...] A estreia [no time principal] foi a realização de um sonho meu e da minha família, acho que volto com uma experiência, mas aqui na base todos nós seguimos aprendendo bastante - reforçou o centroavante.

Estrutura do novo Reffis de Cotia

A reforma do Reffis no CT de Cotia tem como objetivo qualificar a preparação física e o processo de recuperação dos atletas das divisões de base. O primeiro Reffis do clube veio em 2003, no CT da Barra Funda, para atender às demandas do elenco profissional. Dois anos depois, a unidade das divisões de base foi inaugurada.

O local ganhou o design com o escudo do São Paulo no centro da sala, além do selo que representa a base do tricolor com o lema "Made In Cotia", que na tradução é "criado em Cotia". Patrocinadora master do clube nas categorias de base, a Matrix Fitness é a empresa que atende o espaço com os materiais de musculação e aeróbico.

Novo Reffis do CT de Cotia, estrutura que atende as divisões de base do São Paulo. 9Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC).

A estrutura do Reffis é pensada em minimizar potenciais lesões durante a preparação física. Por isso, o piso no material "elastic tile" foi aplicado na academia.

- Os pisos são todos adequados para um centro de condicionamento físico de alto rendimento. O ‘Elastic Tile’ é uma borracha bem grossa para suportar impacto. Se o atleta pular corda ou realizar outra atividade, este piso estará absorvendo impacto e o protegendo contra a lesão - explicou Sergio Schildt, presidente da empresa Recoma, responsável pela elaboração do piso.

Na Copinha, o São Paulo tem estreia marcada diante do Serra Branca, da Paraíba, no dia 4 de janeiro, às 17h. Neste ano, o Tricolor fará os jogos da primeira fase na cidade de Jaú, cerca de 300 km de distância da capital paulista. Além do time paraibano, o Grupo 11 fica completo com o XV de Jaú, time da cidade-sede e o Picos, do Piauí. O último título do clube na competição foi em 2019, quando tinha em seu elenco nomes como o atacante Antony e o meia Rodrigo Nestor.