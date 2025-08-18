menu hamburguer
São Paulo negocia lateral da Chapecoense, mas esbarra em impasse na Ucrânia

Tricolor busca a contratação de um lateral-direito

imagem cameraMaílton é destaque na Série B (Foto: Divulgação/ mailton02)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
13:13
O São Paulo negocia a contratação do lateral-direito Maílton, atualmente na Chapecoense. O jogador pertence ao Metalist, da Ucrânia, e está emprestado ao clube catarinense. O Lance! apurou que há forte interesse do Tricolor Paulista, mas o principal entrave está justamente com o time ucraniano.

Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões.

A diretoria são-paulina pretende utilizar o valor cobrado pelo Metalist para liberar Maílton como forma de compensação dessa dívida.

O Tricolor tem consciência de sua realidade financeira e considera ideal trazer o jogador por empréstimo ou sem custos. Com o impasse, porém, não deve avançar em novas movimentações até que haja um acordo entre as partes.

O Lance! confirmou que a Chapecoense não participa mais diretamente da negociação. Embora esteja ciente do processo, a definição ficará restrita a São Paulo e Metalist.

O planejamento inicial do clube previa três reforços até o fim do ano: um zagueiro, um lateral-direito e um meia, nessa ordem de prioridade. A chegada de Rafael Tolói resolveu a questão da zaga, e agora o foco está na lateral.

Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional.

A torcida também demonstra apoio à contratação. Nas redes sociais, as últimas publicações de Maílton foram tomadas por comentários de são-paulinos.

São Paulo negocia por lateral-direito (Foto: Divulgação/ mailton02)

Maílton na Chapecoense

Maílton está emprestado à Chapecoense até o fim da temporada 2025 e tem se destacado na equipe. Na última partida, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, foi responsável por uma das assistências do jogo.

O lateral chama atenção por características como o potencial nos dribles e a capacidade de aparecer no ataque também com finalizações. Na temporada, soma sete gols e sete assistências.

