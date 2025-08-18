O São Paulo anunciou, no dia 15 de agosto, a contratação do zagueiro Rafael Toloi, novo reforço para a temporada. O jogador retorna ao clube do Morumbis após anos de destaque no futebol europeu, inclusive com passagens pela seleção da Itália.

Em agosto de 2020, há cinco anos, Toloi vivia um dos melhores momentos da carreira e chegou a ser avaliado, segundo o Transfermarkt (site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores), em 16 milhões de euros (cerca de 100 milhões de reais na cotação da época).

Aos 34 anos, o defensor assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação até o fim de 2027. Ele estava sem clube desde o término de sua passagem pela Atalanta, da Itália, na última temporada e chegou ao São Paulo sem custos.

Esta será a segunda passagem de Toloi pelo clube. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao São Paulo em 2012, aos 21 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana naquele ano. No período em que vestiu a camisa tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols.

Agora, o jogador aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder reestrear. O São Paulo volta a campo neste sábado, contra o Sport, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Toloi em treinamento pelo São Paulo (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

A primeira despedida de Toloi do Morumbi ocorreu em 2015, quando se transferiu para a Atalanta. Ao longo de uma década no clube italiano, acumulou 313 jogos, 14 gols, 18 assistências e conquistou o título da Liga Europa em 2024, consolidando-se como ídolo da equipe.

Naturalizado italiano, Toloi disputou 14 partidas pela seleção da Itália, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2021. Sua carreira também inclui uma breve passagem por empréstimo pela Roma, em 2014.