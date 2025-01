Seu clube na Copinha: São Paulo já provou que chega forte na briga pelo título

Terceiro maior campeão da Copinha, o São Paulo chega na edição de 2025 com moral e com uma perspectiva positiva do que pode ser o torneio para a equipe. O campeão de quatro edições atrás entra na disputa como um dos favoritos ao título, mas dessa vez não pelo histórico positivo das divisões de base e nem pelo peso da camisa, mas por um bom trabalho que vem sendo construído em Cotia e que já começou a colher seus frutos.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo investe em talentos, estrutura e aposta em base vencedora para 2025

O Tricolor terminou a temporada 2024 erguendo o troféu de campeão da Copa do Brasil sub-20 em cima do rival Palmeiras, além de ter chegado numa final de {Campeonato Paulista}, que terminou com o vice diante do Novorizontino. No Brasileirão, uma campanha de recuperação quando o time deixou as últimas posições e se estabilizou na reta final.

Elenco do São Paulo comemora o título da Copa do Brasil sub-20. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Tudo isso já sob o comando de Allan Barcellos, treinador que assumiu a categoria no final de maio após troca com o então treinador Menta, que passou para o sub-17, e guinou o time em uma trajetória positiva no restante do ano. Por mais que tenha menos de um ano no comando do time, o treinador mudou a cara da equipe e afirma que a competição é o grande objetivo do elenco neste começo de temporada.

continua após a publicidade

- A expectativa é muito boa. Não só minha, mas de todas as pessoas que aqui trabalham e, obviamente, acho que dos torcedores também. Muito por aquilo que a gente conseguiu performar nas últimas competições, tanto no cenário do Campeonato Paulista, mas também na Copa do Brasil. Os meninos estão tão empolgados, estão desfrutando do dia-a-dia para que possam se preparar da melhor maneira possível - diz o treinador são-paulino.

➡️Com Dybala distante, veja soluções para Zubeldía no ataque do São Paulo em 2025

Uma das vantagens do elenco é ter nomes "experientes" dentro do sub-20 e que já atuaram em outras Copinhas. Barcellos acredita que parte do elenco que atuou na edição de 2024 chegará ainda mais preparada para a próxima edição.

continua após a publicidade

Muitos deles já vivenciaram uma Copa São Paulo no ano passado e nesse ano. Fomos com uma categoria bem nova [de idade] e estamos indo novamente assim. Mas são meninos que já estão calejados com a última Copa São Paulo que disputaram, então isso nos dá um respaldo significativo - completou.

Allan Barcellos, técnico do sub-20 do São Paulo, comemora título da Copa do Brasil sub-20. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Efeito das finais

O fato do São Paulo ter disputado nos dois últimos meses do ano duas finais importantes no sub-20 dá ao elenco um frescor de decisão que muitas vezes não acompanha o ritmo durante toda a temporada. Contra o Novorizontino, um empate acirrado no jogo de ida e, na volta, uma sequência de erros que acarretou num revés de 3 x 0.

Já diante do Palmeiras, na final da Copa do Brasil, Allan Barcellos viu o time aprender com os erros, dar a volta por cima das adversidades dentro do próprio jogo e terminar campeão da competição. Na final contra o rival, saiu atrás do placar perdendo por 2 x 0 e virou para 3 x 2.

- Sempre costumo dizer: um jogador que é técnico e talentoso, mas não é competitivo e mentalmente não suporta o jogo, esse atleta dificilmente vai conseguir se expressar. Então, não é que não sirva para nada a parte técnica, mas dificilmente ela vai conseguir se expressar no seu mais alto nível. Aqui em Cotia eles precisam entender o quanto vale a pena ser competitivo e o quanto vale a pena a resistência emocional mental do jogo. Todas as finais que nós estamos batendo na trave está servindo de bagagem para eles e para nós enquanto formadores também - explicou.

➡️ Conheça o trio protagonista no título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20

Destaques do elenco

Se a parte mental está sendo bem avaliada pela comissão técnica, a parte técnica tem sobrado no elenco são-paulino. Entre muitos bons nomes na base de Cotia, um trio de ataque se destaca e pode ajudar o Tricolor a ir longe na Copinha 2025.

Os nomes são conhecidos e já foram muito falados pelo 2024 que tiveram: Ryan Francisco, Lucas Ferreira e Matheus Alves. Na final diante do Palmeiras, o trio brilhou e foi participativo na construção e conclusão dos gols que deram a virada ao São Paulo.

Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco, da esquerda para a direita. Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC

Enquanto Matheus atua mais centralizado no meio, servindo como uma peça de ligação entre meio e ataque, Ryan e Ferreira são melhores finalizadores. Não à toa, os dois foram responsáveis por 33,5% dos 170 gols marcados pelo São Paulo ao longo da temporada 2024.

Ryan foi o artilheiro do time e balançou as redes 38 vezes, além de 11 assistências. Ferreira marcou 19 gols e distribuiu mais oito passes para gol no ano passado. O bom desempenho os levou para a primeira convocação para o profissional, que aconteceu na última rodada diante do Botafogo, no Nilton Santos. Ryan entrou nos minutos finais e já teve o gosto de estrear pelo clube que o formou.