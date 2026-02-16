menu hamburguer
São Paulo anuncia a contratação de Cauly; veja detalhes da negociação

Jogador chegou por empréstimo até o final do ano

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/02/2026
12:07
Atualizado há 2 minutos
Cauly foi anunciado nesta segunda-feira (Foto: Divulgação)
imagem cameraCauly foi anunciado nesta segunda-feira (Foto: Divulgação)
O São Paulo anunciou a contratação de Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chega como empréstimo até o final deste ano. O clube fez o anúncio utilizando o carnaval como brincadeira.

 Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.

O diretor Rui Costa foi um dos principais nomes envolvidos na contratação de Cauly. Rui já coordenava todas as operações. Com a saída dos diretores, ele passou a centralizar essas questões em contato direto com o Massis. O meia chega sem custos.

Cauly lamenta derrota do Bahia contra o Mirassol (Foto: Vinicius Silva/AGIF)
Cauly chega como reforço para meio de campo (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Veja o anúncio oficial do São Paulo

