São Paulo anuncia a contratação de Cauly; veja detalhes da negociação

O São Paulo anunciou a contratação de Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chega como empréstimo até o final deste ano. O clube fez o anúncio utilizando o carnaval como brincadeira.

Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.

O diretor Rui Costa foi um dos principais nomes envolvidos na contratação de Cauly. Rui já coordenava todas as operações. Com a saída dos diretores, ele passou a centralizar essas questões em contato direto com o Massis. O meia chega sem custos.

Cauly chega como reforço para meio de campo (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Veja o anúncio oficial do São Paulo