Calleri cobra futuro presidente do São Paulo e pede que clube volte a brigar por títulos
Atacante pede que próxima gestão organize o clube, invista no elenco e trabalhe para recolocar o Tricolor entre os principais times do país
Após marcar dois gols na vitória do São Paulo sobre o Vitória, Calleri comentou a situação do clube e fez um apelo a quem assumir a presidência. O atacante argentino destacou a necessidade de reorganizar a instituição, investir no elenco e recuperar o protagonismo esportivo, com o objetivo de voltar a disputar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
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Calleri reconheceu que o São Paulo vive um momento complicado e afirmou que o clube já esteve envolvido em disputas por objetivos mais ambiciosos. Para o atacante, a próxima gestão terá o desafio de reorganizar a instituição e criar condições para que o Tricolor volte a competir em alto nível.
— Todo mundo sabe da situação em que hoje está o clube. O São Paulo já foi um grande time e já brigou por coisas muito mais importantes do que está brigando hoje. Hoje está complicado — desabafou Calleri.
A definição dos candidatos à presidência do São Paulo depende da eleição dos novos conselheiros, prevista para a segunda quinzena de novembro. A escolha do próximo presidente deve ocorrer na primeira metade de dezembro, ainda sem data definida.
— Quem quer que seja presidente do São Paulo, tomara que consiga deixar tudo em dia, que arrume o clube, que venha e tente levar o São Paulo aonde já muitos presidentes levaram. A tentar ganhar o Brasileirão, tentar ganhar a Libertadores, que invista no clube. Todos os times estão investindo e o São Paulo ficou um pouco atrás — afirmou.
O argentino também ressaltou a importância de o próximo presidente demonstrar comprometimento com o clube. Na avaliação do jogador, a prioridade deve ser colocar a casa em ordem e recuperar o espaço do São Paulo entre as principais equipes do país.
— Que goste de estar aqui e que trabalhe por e pelo São Paulo. Então, tomara que os conselheiros decidam quem vai ser o melhor presidente e que arrumem a casa. O mais importante é arrumar a casa, tentar fazer o que já muitos presidentes fizeram, que levaram outra vez o São Paulo a estar no top 3 — completou.
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Calleri reconhece momento difícil do São Paulo
O atacante ainda admitiu que a temporada tem sido mais complicada do que esperava. Segundo Calleri, o elenco conversa sobre a situação e mantém o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível.
— A gente sabia que ia ser um ano difícil, mas não tanto como estamos hoje — declarou.
A vitória sobre o Vitória, com dois gols do argentino, trouxe alívio ao time em meio às dificuldades. Calleri afirmou que o resultado foi importante para dar mais tranquilidade ao grupo na preparação para os próximos compromissos.
— Sem dúvida, a vitória de hoje é muito importante. Eu acho que, se a gente não tivesse ganhado hoje, isto seria um inferno — disse.
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