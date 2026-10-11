Após marcar dois gols na vitória do São Paulo sobre o Vitória, Calleri comentou a situação do clube e fez um apelo a quem assumir a presidência. O atacante argentino destacou a necessidade de reorganizar a instituição, investir no elenco e recuperar o protagonismo esportivo, com o objetivo de voltar a disputar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

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Calleri reconheceu que o São Paulo vive um momento complicado e afirmou que o clube já esteve envolvido em disputas por objetivos mais ambiciosos. Para o atacante, a próxima gestão terá o desafio de reorganizar a instituição e criar condições para que o Tricolor volte a competir em alto nível.

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— Todo mundo sabe da situação em que hoje está o clube. O São Paulo já foi um grande time e já brigou por coisas muito mais importantes do que está brigando hoje. Hoje está complicado — desabafou Calleri.

A definição dos candidatos à presidência do São Paulo depende da eleição dos novos conselheiros, prevista para a segunda quinzena de novembro. A escolha do próximo presidente deve ocorrer na primeira metade de dezembro, ainda sem data definida.

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— Quem quer que seja presidente do São Paulo, tomara que consiga deixar tudo em dia, que arrume o clube, que venha e tente levar o São Paulo aonde já muitos presidentes levaram. A tentar ganhar o Brasileirão, tentar ganhar a Libertadores, que invista no clube. Todos os times estão investindo e o São Paulo ficou um pouco atrás — afirmou.

O argentino também ressaltou a importância de o próximo presidente demonstrar comprometimento com o clube. Na avaliação do jogador, a prioridade deve ser colocar a casa em ordem e recuperar o espaço do São Paulo entre as principais equipes do país.

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— Que goste de estar aqui e que trabalhe por e pelo São Paulo. Então, tomara que os conselheiros decidam quem vai ser o melhor presidente e que arrumem a casa. O mais importante é arrumar a casa, tentar fazer o que já muitos presidentes fizeram, que levaram outra vez o São Paulo a estar no top 3 — completou.

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Calleri reconhece momento difícil do São Paulo

O atacante ainda admitiu que a temporada tem sido mais complicada do que esperava. Segundo Calleri, o elenco conversa sobre a situação e mantém o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível.

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— A gente sabia que ia ser um ano difícil, mas não tanto como estamos hoje — declarou.

A vitória sobre o Vitória, com dois gols do argentino, trouxe alívio ao time em meio às dificuldades. Calleri afirmou que o resultado foi importante para dar mais tranquilidade ao grupo na preparação para os próximos compromissos.

— Sem dúvida, a vitória de hoje é muito importante. Eu acho que, se a gente não tivesse ganhado hoje, isto seria um inferno — disse.

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