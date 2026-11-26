O técnico Dorival Júnior e Rafinha, executivo de futebol, comunicaram que deixarão o São Paulo ao fim do Campeonato Brasileiro. As decisões foram informadas ao elenco e à comissão técnica após o último jogo em casa, na noite desta quinta-feira (26), na vitória por 3 a 1 sobre o Remo.

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— Estávamos comunicando aos atletas, presidente, principalmente, e estafe do São Paulo Futebol Clube, que a nossa permanência aqui vai até a última partida do Campeonato Brasileiro desse ano. Depois disso, é importante que deixemos o clube para que os futuros candidatos à presidência possam escolher seus profissionais da melhor forma possível — disse Dorival Júnior.

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— Demoramos para sair do vestiário porque comunicamos a todos os atletas, estafe do São Paulo e a todos que fazem parte do dia a dia do São Paulo. Esse era nosso último jogo em casa. Após o jogo contra o Athletico-PR eu também me desligo do clube — comunicou Rafinha.

Rafinha e Dorival Júnior anunciam que deixarão o São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

Dorival Júnior estava no São Paulo desde maio deste ano. Ele chegou ao clube para substituir Roger Machado. Foram 27 jogos, com oito vitórias, nove empates e dez derrotas. O Tricolor atualmente é o 10º colocado do Brasileirão, com 48 pontos. O clube está seis pontos atrás do Bahia, primeiro clube dentro do G-6.

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– Se não fossem esses jogadores, hoje o São Paulo estaria numa situação muito pior. É um grupo de homens que defende o seu trabalho como todo profissional, que se dedica ao máximo. Ninguém entra de corpo mole independentemente dos problemas. Os jogadores são os responsáveis por terminarmos não como gostaríamos, mas são os responsáveis por não termos uma tragédia. Foi um ano muito difícil. Fizemos até onde foi possível, em todos os setores — disse Rafinha.

— Tentei fazer o melhor em todas as áreas. Procurei sempre tirar o melhor para que as coisas acontecessem. Como o Dorival falou. Não é da forma como estamos terminando, mas poderia ser pior o fim de ano. E graças a Deus não está sendo terrível como algumas pessoas vinham colocando. Não sei o intuito das pessoas desejando que o nosso final de ano fosse muito pior do que está sendo. Entendemos que às vezes as pessoas não têm o pensamento de fazer uma crítica, uma colocação. Estamos aqui para receber críticas. Mas foram algumas colocações, algumas frases que fugiram do tom um pouquinho. Passaram do ponto. Nunca vivi em lugar nenhum. Se o professor Dorival nunca viveu, quem sou eu para contrariar — completou o dirigente.

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Respostas de Dorival

Decisão de sair

– Estamos pensando no São Paulo. Não tenho essa vaidade de querer permanecer num lugar onde eu tenho que reconhecer que esse período e esse processo não foi saudável em termos de resultado. ainda que todo o contexto tenha que ser discutido, sim. Temos N situações para apresentar para cada um dos candidatos mostrando o que foi o trabalho, a dificuldade de se alcançar os resultados, e todos os problemas que circularam nesse período todo. Não é em momento nenhum. Por favor, não explorem uma situação como essa porque ela inexiste.

Reunião com os candidatos

– Por duas ou três vezes tentamos uma reunião, uma aproximação, para que tivéssemos uma ideia. Não sei (se houve interesse). Mas nunca andou. Não posso culpar ninguém.

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Campanha do São Paulo

– Em 2017, a equipe estava em 19º lugar. Foi um campeonato de recuperação. A competição passou a ser de recuperação. A nossa pontuação, na penúltima rodada, tomamos um gol de empate aos 43, 47 minutos, caímos da 1ª para a colocação do segundo turno. Foi um campeonato de recuperação. Quando retornei, tínhamos uma competição muito viva, pelos primeiros resultados que tivemos. A eliminação em um jogo muito difícil em Itu, logo em seguida o Sport, e aquilo passou a amadurecer. Eu entendia ser para o clube naquele momento uma condição muito mais palpável de uma possibilidade de chegada.

Me dediquei em todos os sentidos naquele momento. Quando finalizamos aquela competição, fizemos um campeonato em que recuperamos pontos importantes e fomos brigar em uma posição um pouco melhor. Dessa vez foi um pouco diferente. Imaginava uma arrancada diferente. Talvez tenha me frustrado em todos os sentidos esse momento em razão de tudo o que já ventilamos, tudo o que vivenciamos e as dificuldades. E essa dificuldade nos acompanhou, ainda que não nos tenha colocado em momento nenhum na condição de zona de rebaixamento.