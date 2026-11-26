Mônica vai ao Morumbis para jogo do São Paulo; entenda ligação histórica com o clube
Personagem de Mauricio de Sousa estará no estádio contra o Remo em ação que marca lançamento de coleção especial de produtos licenciados
A Mônica vai marcar presença no Morumbis nesta quinta-feira (26), quando o São Paulo enfrenta o Remo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A participação da personagem faz parte de uma ação especial que celebra a relação entre o universo criado por Mauricio de Sousa e o Tricolor, com o lançamento de uma coleção de produtos licenciados.
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A parceria reúne a MSP Estúdios, a Só Ídolos e o São Paulo FC. A iniciativa também presta homenagem a Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica e um dos principais nomes dos quadrinhos brasileiros.
A ligação da personagem com o clube, porém, não é recente. Em 1984, Mauricio de Sousa definiu os times de coração dos personagens da Turma da Mônica, e a personagem principal passou a representar o São Paulo. Na mesma divisão, Cebolinha ficou associado ao Palmeiras, Cascão ao Corinthians e Magali ao Santos.
A relação também ganhou um capítulo presencial em 2007, quando Mônica e Mauricio de Sousa visitaram o CT do São Paulo e estiveram ao lado de Rogério Ceni.
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Coleção da Mônica com o São Paulo tem camisetas e acessórios
Desenvolvida pela Só Ídolos, a coleção especial reúne diferentes produtos que combinam a identidade do São Paulo com elementos do universo da Turma da Mônica. Entre os itens disponíveis estão bonés, camisetas, copos, almofadas e baldes de pipoca.
Os produtos já podem ser encontrados no site oficial da marca. A iniciativa também faz parte de um projeto que aproxima personagens da Turma de grandes clubes do futebol brasileiro, unindo esporte, entretenimento e memória afetiva.
A presença da Mônica no Morumbis está prevista para a partida desta quinta-feira, contra o Remo, às 20h. O confronto será o último do São Paulo como mandante na temporada de 2026.
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