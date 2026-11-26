São Paulo tem duas rodadas para evitar pior campanha de sua história no Brasileirão
Tricolor chegou aos 45 pontos após empate com o Botafogo, mas ainda precisa de quatro pontos para superar marca negativa de 2021
O São Paulo entra na reta final do Campeonato Brasileiro com uma missão importante: evitar que a temporada de 2026 termine com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos com 20 participantes. Após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na última segunda-feira (23), o Tricolor chegou aos 45 pontos, mas ainda precisa somar quatro dos seis pontos restantes para superar a marca negativa registrada em 2021.
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Naquela temporada, o São Paulo encerrou o Brasileirão com 48 pontos, com 11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, terminando na 13ª colocação. Agora, restam dois compromissos para a equipe comandada por Dorival Júnior: recebe o Remo nesta quinta-feira (26), às 20h, no Morumbis, e visita o Athletico-PR no dia 2 de dezembro, pela última rodada.
O cenário deixa o Tricolor diante de uma conta objetiva. Com quatro pontos, alcançará 49 e superará a pontuação de 2021. Caso conquiste três, chegará aos mesmos 48 pontos e igualará a marca. Se somar apenas dois ou menos, terminará o campeonato com uma pontuação inferior àquela que representa, até hoje, sua pior campanha nesse formato.
São Paulo alcançou os 45 pontos apenas na 36ª rodada
A pontuação atual também evidencia a dificuldade enfrentada pelo São Paulo ao longo da competição. A equipe só chegou aos 45 pontos na 36ª rodada, após o empate com o Botafogo. A marca havia sido estabelecida por Hernán Crespo no início da temporada como objetivo inicial para afastar o risco de rebaixamento.
Na ocasião, a declaração do treinador argentino provocou repercussão e críticas, já que a diretoria defendia uma ambição maior para o clube no campeonato. Meses depois, porém, o Tricolor atingiu a meta apenas quando restavam duas partidas para o encerramento do Brasileirão.
O empate contra o Glorioso ampliou para cinco jogos a sequência sem vitórias da equipe. O último triunfo aconteceu em 17 de outubro, quando o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0. Desde então, foram três empates e duas derrotas.
➡️Análise: São Paulo chega aos 45 pontos, mas empate com Botafogo expõe limites da temporada
Campanha de 2026 já apresenta marcas negativas
Além da pontuação, o desempenho do São Paulo ao longo do campeonato também chama a atenção pelo número de derrotas. Antes do empate contra o Botafogo, o Tricolor já havia perdido 15 vezes em 35 rodadas, superando marcas negativas de temporadas anteriores nesse estágio da competição.
Com o resultado no Rio de Janeiro, a equipe chegou a 12 vitórias, nove empates e 15 derrotas. São 45 pontos conquistados, com 40 gols marcados e 41 sofridos.
A campanha atual já é a pior do clube após 35 rodadas na era dos pontos corridos com 20 equipes. Naquele momento, o São Paulo tinha 44 pontos, abaixo dos 45 registrados nas temporadas de 2017 e 2021. A pontuação final, entretanto, ainda pode ser melhorada nos dois compromissos restantes.
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