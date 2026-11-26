Autor do gol que colocou o São Paulo em vantagem nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Remo, nesta quinta-feira (26), no Morumbis, Ryan Francisco dividiu o mérito com os jogadores formados nas categorias de base do clube. O atacante também destacou o apoio recebido de Dorival Júnior e reconheceu a insatisfação dos torcedores com a temporada.

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— Esse gol é de todos os meninos e de Cotia. O professor abraça muito a gente. Desde os primeiros dias dele, sempre conversou com a gente, dizendo que a oportunidade vai chegar. Independentemente de quem fizesse o gol, a comemoração seria muito grande. Esse gol é de Cotia — afirmou.

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Ryan também comentou as vaias e os protestos da torcida durante a partida. O jovem reconheceu que o desempenho da equipe ao longo do ano ficou abaixo das expectativas e projetou uma temporada melhor em 2027.

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— O ano não foi bom, a torcida tem razão em vaiar. Mas a gente tinha que fazer nosso trabalho hoje, e foi feito, que era a vitória. Foi o último jogo do ano, e o que está por vir está nas mãos de Deus. Nós, jogadores, vamos trabalhar para que seja um ano melhor — completou.

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Com a vitória na despedida do Morumbis em 2026, o Tricolor encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer, chegou aos 48 pontos e está agora na 10° posição na tabela de classificação. A equipe der Dorival Júnior vinha de um jejum com três empates e duas derrotas na temporada.