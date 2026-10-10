Lucas Moura retorna após cinco meses e se emociona em vitória do São Paulo: 'Amo vestir essa camisa'
Camisa 7 do Tricolor retornou após cinco meses se recuperando de cirurgia na perna direita
O meia-atacante Lucas Moura teve uma noite especial no Morumbis na noite deste sábado (10), quando o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão. O camisa 7 retornou após cinco meses se recuperando de uma cirurgia no tendão calcâneo da perna direita e se emocionou na saída de campo.
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— Não tenho palavras para descrever. Desculpa, é difícil conter a emoção. Foram cinco meses de muita dedicação, entrega, sofrimento, e eu não via a hora de pisar no Morumbis de novo, de ver a torcida pulando, cantando, de vestir essa camisa novamente — iniciou o camisa 7 do Tricolor.
O jogador disse que a noite foi muito especial, "como se fosse o primeiro jogo" de sua vida. Além disso, falou do amor que tem pelo Tricolor.
— Eu tenho 34 anos, já passei por muita coisa nessa vida, mas hoje era como se fosse o primeiro jogo da minha vida, porque eu amo fazer isso aqui, amo vestir essa camisa. Foi uma noite muito especial para mim. Muito feliz de estar de volta, poder ajudar, vencer. Eu amo tudo isso aqui — finalizou Lucas Moura.
Com o resultado, o Tricolor chegou a 39 pontos e saltou para a nona posição neste momento e aguarda o final da rodada, no domingo (11), para confirmar sua posição na tabela de classificação.
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