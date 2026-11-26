Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Remo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
O São Paulo venceu o Remo por 3 a 1 nesta quarta-feira (26), no Morumbis, com dois gols de Calleri e outro de Ryan Francisco. Gabriel Poveda marcou para a equipe paraense, mas o Tricolor garantiu o resultado positivo diante de sua torcida.
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Como foi a partida?
O São Paulo começou a partida com mais posse de bola e tentou pressionar a saída do Remo, que também buscava construir jogadas no campo de ataque. Aos poucos, o Tricolor passou a encontrar espaços e levou perigo com Calleri, após lançamento de Lucas. O Remo respondeu com uma finalização de Tchamba, de fora da área, mas sem acertar o alvo. Aos 39 minutos, a defesa paraense se atrapalhou na saída de bola, Calleri aproveitou a sobra e abriu o placar para o São Paulo. Já nos acréscimos, o árbitro chegou a marcar pênalti para os mandantes, mas anulou a penalidade após revisão.
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Na volta do intervalo, o Remo promoveu mudanças e passou a buscar mais o ataque. Aos nove minutos, a equipe aproveitou uma cobrança rápida de falta, chegou pela direita e encontrou Poveda na área para deixar tudo igual. Depois do empate, os visitantes tiveram mais posse de bola, enquanto o São Paulo encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo adversário. O Tricolor também mexeu na equipe em busca de reação, mas não conseguiu criar oportunidades claras. O Remo ainda tentou chegar em contra-ataques e cruzamentos, mas sem conseguir virar o placar até os 36 minutos. Nos minutos finais, Ryan Francisco recolocou o Tricolor na frente e Calleri fechou a conta.
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