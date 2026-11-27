Após anunciar que deixará o cargo de executivo de futebol do São Paulo após o Brasileirão, Rafinha comentou a declaração de Hernán Crespo sobre a meta de 45 pontos no Campeonato Brasileiro, feita no início da temporada, e apresentou uma interpretação diferente sobre o discurso do então treinador do Tricolor. Para o dirigente, a fala teve um caráter de "autodefesa" e não representou necessariamente uma análise do elenco ou da capacidade da equipe na competição.

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— O Crespo não foi demitido do São Paulo por falar que o foco era fazer 45 pontos. Ninguém vai ser demitido do clube por uma frase... Ele foi demitido pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo no São Paulo desde o ano passado. Foi uma conversa de todo o processo, todo o trabalho que envolvia o Crespo — iniciou Rafinha.

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— Esse discurso do Crespo não era um discurso que era usado internamente. Internamente era falado que brigaríamos pelo título brasileiro, pela Libertadores... Eu vejo como uma fala mais de autodefesa do que uma análise do grupo, do desempenho do grupo. Acho que vejo mais como autodefesa, porque, se ele implanta, se ele coloca para fora que o clube tem que ter o foco nos 45 pontos e, dentro, para os jogadores, ele fala que nós vamos ser campeões brasileiros. Eu vejo mais como uma autodefesa do que como uma análise do elenco, da competição — continuou.

Ontem perguntei ao Rafinha sobre a fala do Crespo no início do ano sobre os 45 pontos no Brasileirão. Veja a resposta: @lance_saopaulo https://t.co/IIek2NOOVM — Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 27, 2026

A declaração de Crespo sobre os 45 pontos aconteceu em meio às dificuldades enfrentadas pelo São Paulo e foi interpretada como uma meta para afastar o risco de rebaixamento. O discurso gerou repercussão, mas Rafinha ponderou que a saída do treinador não pode ser atribuída a uma única fala.

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— O São Paulo não é um clube em que as decisões são unificadas, as decisões são compartilhadas. Foi uma conversa de todo o processo que foi feito, de todo o trabalho que envolvia o Crespo — explicou.

Com isso, Rafinha afastou a ideia de que a declaração sobre os 45 pontos, isoladamente, tenha determinado a demissão do argentino. Na avaliação do ex-jogador, a decisão envolveu um conjunto de fatores relacionados ao trabalho desenvolvido pelo técnico no clube.

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